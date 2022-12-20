MAYO協助大武山牧場人資上雲 邁向上市之路

完善「內稽內控」成上市前重要一哩路，大武山牧場指出「人資」扮演關鍵角色

疫情催化各產業加速數位轉型腳步，大規模缺工也考驗企業應變能力，傳產更是首當其衝。近期榮獲第31屆國家磐石獎的得主─大武山牧場即是傳統畜牧業起家，建立初期雖有飼養土雞的經驗，但若要轉換跑道進軍蛋業並加以品牌化，可謂隔行如隔山。在歷經營收年年虧損與幾番波折後，深刻察覺到善用科技工具規避風險之必要性，進而加速數位化的腳步。

大武山牧場在埋首耕耘十餘年後，有意於近年推向公開發行，成為上市公司。有鑑於完善的內稽內控與管理制度是上市櫃公司健全經營的重要指標，因此大武山牧場相當重視企業內部轉型，在公司治理和人員管理上如何妥善運用人資系統重整組織架構，成為「數位」超車的關鍵。根據大武山牧場營運長Iven指出：「大武山牧場一向視員工為重要資產，初期以低離職率為傲，然而近兩年員工數逾翻倍成長，格外意識到適才適所調配員工的重要性，進而迫使內部需加快應變速度，在全面重新盤點思考後，認為透過人資有效配置資源，且使用系統化進行管理是當前首要目標。」

Apollo雲端人資系統提供多面向的彈性服務組合與客製化服務，幫助大武山牧場成功數位轉型並有效將人事資料加以制度化與流程化。圖/MAYO

大武山牧場借助Apollo雲端人資系統解決人才管理三大痛點，不僅為人資同仁省去達25%的作業時間，員工排班效率亦提升1.5倍



舉凡招募任用、出缺勤、薪資發放、人事異動等流程均是內稽內控制度的一部分，對於面臨轉型、快速擴張的傳產如大武山牧場而言，兼具高彈性及低門檻的雲端人資系統即是幫助人資事半功倍達到目標的關鍵工具之一。大武山牧場過往在人員管理上面臨三大挑戰：（1）員工排班、請假等均採用紙本記錄，如遇臨時狀況，無法即時公告與調派人力。（2）員工遍布南北、排班工時制度也隨職掌而不同，日常管理不易，當勞基法令調整時，月底結算薪資更加耗時又費力。（3）隨著國際化與人力短缺問題，場內移工增加，語言不通易造成溝通隔閡，降低作業效率。

綜合上述，在面臨傳統紙本、人員分散及語言隔閡降低效率的多重夾擊下，如何導入雲端系統管理人事資訊，以減輕人資負擔，成為大武山牧場重要課題。為此，大武山牧場選擇攜手MAYO鼎恒數位科技，借助Apollo雲端人資系統的靈活性，彈性配置最佳服務組合，有效將人事資料加以制度化與流程化。大武山牧場營運長Iven分享：「初期導入新系統時不免面臨員工反彈，我們透過教育訓練與循循善誘，讓員工逐漸習慣數位化達到轉變，如導入初期於牧場架設臉部辨識機器，除了更好掌控員工所在位置外，員工透過臉部辨識即可完成打卡，降低數位轉換過程中的挫折感，搭配簡單直覺的操作流程與客製化的越南文操作介面亦可達到相輔相成的效益。此外，以排班作業為例，相較於過往紙本作業需耗時一周，電子化排班僅需不到兩天就完成，員工排班效率提升1.5倍；對於人資同仁來說，資料雲端化可以即時同步更新免去人力彙整與校對流程，節省達25%的作業時間。」

人資Cooper也進一步指出：「Apollo介面簡易好上手，尤其智慧化結薪三步驟，層層把關確認、步步防呆防錯，減少錯誤重工的機會，使人資得以更專注於招募、部門執掌達成和組織架構規劃，完善內稽內控制度，也讓大武山牧場離上市更進一步。」