電子後視鏡法規112年上路 車輛中心助業者搶商機

隨著即時影像技術的進步，許多車廠陸續規劃為新推出的車款配備電子後視鏡 (Camera Monitor System, CMS) 來取代傳統後視鏡。為確保系統能即時精確的提供駕駛者資訊，歐盟地區已於2016更新ECE R46要求其產品性能，我國針對電子後視鏡的法規要求也預計於明(112)年1月1日起實施。對此，車輛中心(ARTC)已建置相關檢測能量，可協助業者在產品開發階段進行改良，以確保上市後符合國內外標準。

電子後視鏡係透過安裝在車外的鏡頭以及車內的螢幕，向駕駛者提供特定視野所需要的路況與資訊。作為取代傳統光學後視鏡的新型態行車安全輔助裝置，電子後視鏡體積較小，且能提供更廣的視野以及靈活的視角。在遭遇惡劣氣候時，更能抵抗外在環境因素干擾，提供駕駛者即時路況訊息。

為了確認電子後視鏡在各種不同外在環境（如強光或黑夜）下，均能讓駕駛者正確得到資訊，在攝影機端與螢幕端需通過銳利度、色彩、亮度、對比、變形、閃爍等各項性能測試。此外，影像從攝影機拍攝到螢幕顯示的時間，將連帶影響駕駛者對路況的反應時間，因此系統延遲及影像更新率也被納入規範中。

電子後視鏡作為新型態的行車安全輔助系統，能提供更佳的安全資訊提醒。為有效替代傳統後視鏡功能，將周遭路況提供給駕駛者判斷，歐盟地區於2016年引用ISO 16505標準針對產品性能要求，更新ECE R46法規並實施，國內交通部也已納入車輛安全檢測基準27-1，預計將於明年實施。而作為全球車廠及車電供應鏈指定合作的研測機構，車輛中心已完成相關檢測能量建置，可滿足國內業者產品開發及驗證需求，助力廠商搶得商機。

(車輛中心 廣告)