米菲多媒體MAKAR XR平台 助產業邁進元宇宙

全球掀起元宇宙熱潮，研究機構Gartner預估，2026年全球將有25％的人每天投入至少1小時在元宇宙中。國內聚焦元宇宙相關開發技術的米菲多媒體公司推出「MAKAR XR Platform」，協助開發者可更快速創建內容，大幅降低開發時程及成本，打破過去AR/VR/MR市場既定印象，為產業注入XR能量。

米菲多媒體「MAKAR XR Platform」以創新智慧模組化編輯應用、AR圖像辨識技術及支援元宇宙多元載具等優勢，在「2022金塾獎」新興技術組奪下「秀才」殊榮；另外，MAKAR也榮獲多項計畫獎項，包含台北市政府獎勵補助、國發天使、中小企業創新研究獎、台灣精品獎、金塾獎、全球HolonIQ教育新創、亞洲智能應用程式大獎、台灣百大創新獎、亞洲VR&AR金獎及APICTA商業資通訊科技獎等。

MAKAR 3D Scan新技術 用App掃描完成3D建模

米菲多媒體致力研發新技術，引領XR領域創新，於14日發表新App「MAKAR 3D Scan」，使用者掃描場域物件進行即時點雲運算，首創透過手機App掃描匯入，即可完成3D建模，發表會現場更直接掃描會場進行示範，不到1分鐘即完成，這套App協助創作者建模時間降至10分之1，更快速開發且發布元宇宙專案；此外，在米菲的技術多元支持策略下，將開放原始碼於Three.js及CodePen平台上供技術者公開引用，讓創作者盡情創造自己的元宇宙。

開放許多資源共享，難道不擔憂影響銷售嗎？米菲多媒體產品經理暨共同創辦人蔡雅雯自信地表示，「米菲目標是希望讓XR技術普及化，幫助產業XR數位轉型，降低中小型企業跨入門檻，持續邁向做大XR領域的夢想」，以往專案開發耗時2個月以上，費用可能達上百萬，另中小型企業卻步，MAKAR打破高門檻，一年收費僅2萬多，透過MAKAR模組圖像化編輯，工時降10倍左右，替客戶縮短開發期，更節省幾十萬甚至百萬成本。

蔡雅雯進一步說明，為了降低雲端服務成本，自行開發的AR圖像辨識底層專利技術，且提供智慧模組化編輯應用、多樣化免費線上素材庫，以直覺化的多元編輯模式選擇，可即時回饋到手機端或Web端看到成果，且使用者無須具備程式能力，透過MAKAR積木式邏輯編程工具，可快速地透過平台體驗到多層級觸發互動效果。

MAKAR支援多樣化行動載具，並提供WebXR技術不用下載安裝任何XR軟體或APP，只要掃描QR code或點擊連結即可開始​XR體驗，更是一大亮點，蔡雅雯表示，有別於以往一個載具就需以一個 程式 專案來開發，創作者發佈AR/VR/MR專案時，MAKAR一鍵支援AR眼鏡、VR頭盔、平板、手機、PC電腦及網頁等載具，同時提供MAKAR SDK讓進階開發者串接，實踐幫創作者的想像力「裝上翅膀」，遨翔在元宇宙世界。

「MAKAR XR Platform」開發平台擁有7萬名開發者、數10萬XR數位專案及突破百萬次的觀看與使用體驗，協助台積電、台達電、AUSU、南亞塑膠與國泰產險等企業進行XR數位轉型，無論是線上虛實展場、無人機展示或教育訓練，透過XR虛實整合應用，創造有趣體驗。近來米菲多媒體攜手林口新創園，打造AI智能導覽WebChat服務，透過Web GL虛擬實境結合Chatbot，使用者在VR空間導覽體驗中有3D智能導覽員，這更是元宇宙新型態創舉。

XR虛實整合應用 讓教學變更有趣

近年數位教育也進入元宇宙世界，MAKAR成功導入全台百間以上學校，除了響應台北市元宇宙亮點學校，今年協助台北市教育局推動元宇宙VR競賽計畫，高達八成團隊使用MAKAR為主要競賽使用軟體，成為元宇宙一大推手。蔡雅雯表示，MAKAR提供不同教材，讓教師可以自行創作教材的平台，看到教師將數位教材融入在遠距教學及現場教學，「許多創意教學是連我們都沒想到，相當感動」。

「MAKAR XR Platform」以口碑行銷在商業與教育業打出知名度，成功獲得韓國與香港學校採購，米菲多媒體將持續深耕XR領域，精進與優化功能與服務。蔡雅雯指出，目前完成多國語言包含繁中、簡中、英文、日文及韓文，接下來瞄準及東南亞市場，藉由政府南向政策的支持，尋找合作夥伴打團體戰，也將積極推廣至日本、韓國、香港及加拿大落地銷售，期許拓展市場，讓XR創作者邁向全新紀元。

XR虛實整合應用 智慧醫療重大突破

為了追求更安全的醫療措施並共建完善的健康福祉，近年愈來愈多AR/VR的技術開始與醫療領域做整合，包括協助醫護人員進行現場開刀、臨床實驗，由國科會指導，米菲與陽明交大合作開發出領先全球的「斷層掃瞄可視化3D擴增/混和實境技術」，於醫療文獻中跳脫單純的文字描述，搭配MAKAR XR Platform並融入Blockly及AR眼鏡，將虛擬模型以投射方式與實體進行結合，透過3D互動形式進行互動，實踐醫療前線的全新輔助教材及更佳的臨床醫病共享決策。