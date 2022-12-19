NEC MBox平台助力中國信託率先 打造「元宇宙分行」

MBox解決方案整合先進的人工智慧、機器學習、深度學習、虛擬空間、語音辨識、語意分析、語音合成、虛擬角色與動作捕捉等技術，協助銀行創造虛實融合、更智慧、更開放的服務，不但能讓客戶在元宇宙分行中與虛擬行員互動、理財諮詢、體驗投資風險等，銀行也能藉此虛擬通路了解客戶的喜好，及經營長期、緊密的客戶關係。

致力於藉由數位技術力量，使金融服務更貼近人類與產業的NEC台灣與亞太智能機器公司 (APMIC) 共同研發推出的MBox元宇宙即服務 （Metaverse-as-a-service, MaaS）平台，率先協同中國信託金融控股公司完成「元宇宙分行」的建置，並在日前舉行的《FinTech Taipei 2022台北金融科技展》首度曝光。

「NEC 這次能夠再度領先業界，為金融機構發展Web 3.0元宇宙服務提供功能多元的最佳化MBox即服務平台，協助銀行讓其客戶與虛實通路之間的連結更加緊密，我們感到非常榮幸，」NEC 台灣金融製造解決方案事業群副總經理徐健評表示。「NEC台灣將秉持著實現理想富裕社會的企業理念，持續研發創新，將成果貢獻於社會，以促進金融機構與企業的數位化轉型，並創造新的社會價值。」

在Fintech Taipei 2022台北金融科技展中，超過上百人體驗此次NEC與中國信託一起合作展示的元宇宙分行。中國信託運用NEC MBox解決方案，在短時間內完成了2層樓虛擬分行的建置、坪數超過200坪、25種廣告版位、9種場域、4個虛擬角色的設計、2種聲音，以及2階段的情境互動。NEC Mbox能很快完成串聯虛實的元宇宙分行，並為消費者建置更完整的服務。

元宇宙分行的核心引擎NEC MBox平台，除基本的場景、虛擬角色選擇之外，也包含語音辨識、語意理解、語音合成等功能。同時，在場景互動中，也提供了：

會員管理 ─ 管理元宇宙分行中的會員以及相關客戶資料

管理元宇宙分行中的會員以及相關客戶資料 虛擬人自動訓練 ─ 可透過後台訓練虛擬人，讓虛擬的服務專家24×7全年無休，服務進入元宇宙的客戶

可透過後台訓練虛擬人，讓虛擬的服務專家24×7全年無休，服務進入元宇宙的客戶 推播資訊 ─ 整合數種通路，如Line、Facebook、SMS、語音電話等，在客戶離線後持續與其溝通、互動

整合數種通路，如Line、Facebook、SMS、語音電話等，在客戶離線後持續與其溝通、互動 動態分析 ─ 分析客戶透過不同通路與元宇宙分行的互動行為，進而提供客戶最佳的產品服務

分析客戶透過不同通路與元宇宙分行的互動行為，進而提供客戶最佳的產品服務 視訊直播 ─ 可以在元宇宙中直播、視訊，讓客戶的虛擬互動與實體接軌

可以在元宇宙中直播、視訊，讓客戶的虛擬互動與實體接軌 自動標籤 ─ 藉由亞太智能機器研發的自然語言引擎，可以理解從文字到姿態讓所有互動都自動貼上標籤

藉由亞太智能機器研發的自然語言引擎，可以理解從文字到姿態讓所有互動都自動貼上標籤 金流 ─ 客戶未來將可以在元宇宙完成商務服務

此外，NEC MBox也同時支援RedpillGo體感設備（即時的全身動作捕捉功能）、Meta Oculus Quest （虛擬實境頭盔）、以及在平板電腦進行Web瀏覽等功能。事實上，NEC MBox提供10幾種模組功能以及30多項子功能，可以滿足銀行發展Web 3.0的需求，讓銀行的元宇宙服務無所不在！