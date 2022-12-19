旭聯考評大師TEMaster 注入AI臉部偵測專注輔助防弊

COVID-19催化教育領域科技化，全球最大的教育科技調研機構龍頭HolonIQ預估，2025年全球教育市場規模達7.3兆美元。旭聯科技推出即測即評雲服務考試系統「考評大師 TEMaster（Test and Evaluation Master）」，不論純線上考試考照或是實體考場，客戶透過「考評大師」的一站式服務， 即可完成報名、繳費、考試、監考、證照發放與管理、繼續教育回訓，優化考生傳統應試體驗。在智慧國家政策之下，旭聯考評大師TEMaster更是佐以AI臉部動態影像偵測輔助防弊，全力搶攻數位化教育科技商機。

旭聯科技「考評大師 TEMaster」透過人工智慧進行臉部動態辨識及輔助判斷，偵測學習專注度及即測即評防弊機制，在「2022金塾獎」新興技術組脫穎而出，一舉奪下由經濟部中小企業處主辦之「金塾獎」狀元團隊的榮耀；「金塾獎」鼓勵創新技術或透過智慧教育創新服務翻轉學習模式，展現國內智慧教育產業軟實力。旭聯團隊以創新思維與研發能量，近年屢獲多項獎項肯定，尤其2019以及2021年更榮獲「國家品牌玉山獎」首獎殊榮，是國內唯一教育科技領域系統服務廠商。

使用者開瀏覽器測驗 即啟動AI偵測防舞弊

旭聯科技「考評大師 TEMaster 」系統提供線上出題、遠端監控、數據分析與數位證照等四大功能，其中三大亮點技術吸睛，分別是AI專注度分析、AI即測輔助防弊機制及學習分析功能，透過人工智慧即時影像辨識，同步偵測眼球移動頻率和角度，如偵測使用者注視方向異常，立即傳送異常數據至後台警示。「考評大師 TEMaster 」有別於以往AI服務，以瀏覽器擴充套件概念建構於瀏覽器中，使用者無須額外下載其他app或軟體，僅須使用一般瀏覽器進行測驗，即啟動視訊鏡頭進行影像擷取，並將影像畫面透過本地端瀏覽器進行AI分析，無須上傳整個影像資訊到伺服器，不僅大幅減少頻寬流量，更節省伺服器運算效能。

數位化教育科技生態系理念發展 期創造正向循環

旭聯團隊協助公部門導入數位化考試服務，最早始於2010年與經濟部標準檢驗局合作，並一直持續迄今。考評大師TEMaster協助建置計量技術人員甲、乙級線上考試平台，也協助行政院人事行政總處、衛福部、內政部等部會建置學習平台或線上測驗發證系統，也導入國家教育研究院與高雄醫學大學國考系統等，在國內國家級線上考試系統市占近9成；此外，旭聯科技更是國內唯一具整合大專院校、公部門、各領域指標企業，提供人才培訓數位化平台之完整服務。

「考評大師 TEMaster 」落地應用實績斐然，其中關鍵為何？旭聯科技公共資訊服務事業群總經理黃定宇指出，「研發技術結合應用，關鍵在於要好用、產生效益或提升行政效益」，旭聯在黃旭宏董事長帶領下，深耕教育科技26年，深入服務產、官、學界，持續以創新科技解決痛點，「考評大師 TEMaster不只是產品，更是以生態系理念發展，期望能創造一種正向循環。」

攜手上中下游 建構考評生態系

黃定宇進一步說明，華人教育中「考試」是一片藍海，無論是實體或線上學習，接著透過測驗發放證照，維持證書有效性須「繼續學習」，例如透過平台修讀課程累積時數等等，因此，學習、考試、繼續教育三大循環所建構的考評生態系因應而生。

談到「考評生態系」願景，他認為此新商業模式可應用於所有產業，包含各產業面進修認證等等，透過考試系統上下游生態圈的聯盟合作，最終成為產業界「認證中心」。

後疫情時代的數位教育發展，將何去何從？黃定宇笑說，「線上學習的習慣已經養成了，回不去了!」，以旭聯團隊協助勞動力發展署建置的「勞動力發展數位服務平台」為例，超過500門線上課程，截至今年10月底統計，平均一天上線人數突破36,000人，平均最高同時在線人數近4,000人，顯見線上學習成為主要數位化培訓人才及個人進修模式之一。

旭聯團隊粹練多年經驗，預計2023年深化AI及大數據分析應用等等，將專案式服務產品化，擘畫生態系藍圖。對此，黃定宇謙虛地表示，今年已有些成果，將繼續腳踏實地落實，旭聯不只是穩步立足台灣，更放遠國際，期望創造亞太區的認證中心，聯手上下游服務，為專業領域提供繼續教育服務。期望透過科技的力量與應用，在提供新的服務上，能以「生態系永續發展的概念」前進，與客戶一起共好與成長。