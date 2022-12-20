淨零轉型 驅動成長動能

中衛中心建構淨零技術服務平臺 攜手產企業啟動永續商機

產企業低碳轉型 勢在必行

今年初國發會公布了2050年臺灣淨零路徑，清楚揭示能源、產業、生活及社會層面的具體規範與發展方向。從產企業發展趨勢來看，客戶端尤以牽動全球供應鏈的知名品牌大廠，紛紛參與國際低碳淨零倡議，再加上美國CCA、歐盟CBAM都將分別從2024年與2027年開始課徵碳關稅，預估未來臺灣每百美元出口就有額外增加21美元的碳關稅。此外，在國際投融資機構愈來愈重視永續及責任投資表現評比的趨勢下，若無法符合相關法規與國際趨勢，將直接影響到企業貸款的成數與利率成本。

中衛中心協助解決 各產業淨零難題

中衛發展中心謝明達董事長指出，對於以中小企業為主的臺灣經濟來說，能否順利轉型邁向淨零排放，以免失去未來的市場入場券與競爭力，將是未來關鍵！

致力於產企業升級轉型超過三十年的中衛發展中心，長期陪伴農、工、商各產業建構體系迎戰全球市場，同時輔導企業提升供應鏈管理效率、能源管理與轉型，以及推動再生能源產業發展，精準洞察產企業發展需求。為加速產企業因應國際趨勢淨零轉型，中衛中心運用過去的體系輔導經驗，以及超過20位具ISO 14064-1主導查證員的專業顧問，成立中衛中心體系淨零服務小組，積極協助各產業快速因應市場動態累積淨零競爭力。

建構淨零排放技術服務平臺

中衛中心整合各學校、協會、技術服務業、綠能廠商等技術與服務方案資源，因應不同產業業態現況，以及針對「碳揭露」、「碳減量」、「碳中和」3個不同階段，建構淨零排放技術服務平臺，提出適地化的服務方案跟機制，透過體系上、中、下游的垂直連結，輔以跨產業（如工業 與農業）的橫向整合，循序漸進協助臺灣各產業以關鍵資源邁向淨零永續。

對於臺灣產業界，乃至於整體經濟發展而言，淨零排放短期來看是個嚴峻的挑戰與衝擊，但若從產業與環境的永續發展來看，卻是一個市場重組的契機，同時也隱藏成長量能，值得大家以合 作共榮的觀念一同前行。中衛中心未來將協助農工商各產業，從5個未來發展關鍵方向，以大帶小、資源共享的原則，推動產企業淨零轉型。服務專線為(02)8772-1953分機632山小姐。

體系淨零攜手永續

協助半導體業以大帶小 實踐淨零目標

為了達成政府揭櫫的淨零轉型目標，中衛中心與家登精密在工業局支持下強強聯手，成立永續推動組織並建立減碳體系，展開中心廠及衛星廠節能診斷及輔導，以提升能源使用效率。輔導中心廠導入永續精實手法，以精實之屋拉動永續精實系統架構，在製程中消除七大綠色浪費，創造低碳製程的機會。

其次依據I S O 1 4 0 6 4 與I S O14067標準進行組織溫室氣體與產品碳足跡盤查，協助廠商進行 碳排管理，為企業量身訂做淨零路徑與減排輔導，針對體系成員進行QCC、企業減碳藍圖等教育訓練，提升體系成員減碳意識。

中衛中心黃騰瑩顧問分享，家登精密為國內外半導體業者光罩盒的主要供應商，擁有世界唯二、亞洲唯一極紫外光光罩傳送盒（EUV Pod）技術，在半導體產業具有關鍵地位，以體系合作共同推動減碳，未來將可達成之具體成效為體系節電達560萬度/年，體系節電率達15％。而減碳量有2,846噸的碳排放，相當7.3座大安森林公園的碳吸附量，透過體系攜手淨零轉型的作法，可以讓減碳工作在政府資源挹注結束後繼續產生效益，以達到共榮共好。

中衛中心林進財總經理（前排左三）率顧問團隊，協助工業局籌組各產業的淨零體系，未來將帶動家登等體系內業者共同縮短減碳進程，促成產業實踐2050 年國家淨零目標。圖╱中衛中心提供

智慧淨零數位服務鏈

加速企業接軌國際 永續綠轉型

面對趨勢變化與國際客戶的減碳要求，企業不只要付諸行動，更要符合國際標準。中衛中心技研中心資深研究員朱家慶指出，企業應積極導入數位系統化管理手段，達到持續改善能源使用效率，同時減少碳排放，以揭露、減量、碳中和計畫性邁向淨零排放。

中衛中心提供業者完整生命週期係數資料庫之盤查平臺，管理企業組織碳排放及鏈結收集上游物料碳足跡，以ISO準則產出環保署或金管會需求報告資料。串聯能源管理系統，即時了解能源耗用與碳排熱點，中衛顧問導入永續精實流程管理及設備節能診斷服務，透過視覺化決策支援系統的比對與分析，協助企業訂定短中長期節能減碳的目標與執行方案。

數位系統可依據企業需求，提供彈性的訂閱模式，有助於速成立體系淨零推動組織，逐步提高中心廠的淨零意識及管理能力，並帶動上下游衛星供應商，奠定企業永續發展，接軌國際淨零趨勢。

中衛中心擁有符合國際標準的淨零轉型服務能量，協助業者應用AI 等數位科技，建置視覺化碳管理智慧平臺，提升減碳效率。圖╱中衛中心提供

循環經濟創新商機

MIT製鞋業 把海廢變黃金

臺灣小吃名揚全球，尤其是蚵仔煎、蚵仔麵線等深受國人喜愛。從產地養殖、生鮮處理到終端零售，龐大的蚵仔產業鏈，年產值高達37.4億元。然而，代價卻是每年產出16萬公噸的蚵殼， 處理成本相當高。

但近兩年在官方與民間通力合作下，已經成為循環經濟的熱門原料，年產值上看百億。多年協助MIT微笑標章業者的中衛中心創新製造部王瑋誠協理指出，以製鞋為業的龍峰開發呂淑珍總經理，每次回到家鄉雲林，總會看到蚵農辛苦的身影，還有堆積成山的廢棄蚵殼，一直是地方政府及業者頭痛的難題。故在多方努力之下，她與台塑合作將「抗菌蚵殼粉」融入旗下熱銷的氣墊拖鞋，讓拖鞋在機能、時尚外更增添抗菌功能，成功靠創新讓海廢變黃金。

中衛中心協助龍峰開發的創新產品蚵技Y 拖，使用廢棄蚵殼為原料，穿著舒適且能抗菌，成就出馬拉松、跑步界的好口碑。圖╱中衛中心提供

農業碳權新契機

力助農企轉型 實踐碳中和

農企業近年來面臨轉型與永續發展趨勢的雙重壓力，在設備、技術、資源及市場布局上亟需突破成長框架。

中衛中心前瞻服務部洪柏聲協理指出，國際產品供應鏈尤其重視淨零，故鎖定了克服碳關稅、逐步達成加工食品碳中和為目標，自去年開始積極協助國內知名植物肉大廠弘陽食品，共同擘劃未來十年發展，進行低碳產品的外銷布局以及品牌加值。

雙方的共同目標，除了產品的低碳轉型外，也持續在進口替代與低碳里程上努力；如針對弘陽食品在契作國產雜糧而成立的四湖雜糧生產合作社，共同進行包括田間栽培管理的友善農業減碳模式；也提高國產大豆的蛋白質以提升固碳量，改用電動化農業機械降低碳排，同時整合太陽能與節能設備的管理，協助取得碳權。

未來中衛中心將協助臺灣農企業藉由農業低碳的示範食品，創造新的外銷成長動能；特別加強在輔導國產雜糧從進口替代到國產外銷，在降低碳關稅的成本之外，以最終碳中和的產品為國產雜糧品牌加值，進而達成責任消費及生產模式。

中衛發展中心謝明達董事長（左一）率領顧問群，偕同農委會等各方專家於「農業淨零排放發展趨勢與展望」座談會暢談農業發展趨勢。圖╱中衛中心提供

永續旅遊發展路徑

強化地方特色產業低碳布局

永續旅遊在國際趨勢推動下，早已成為旅遊服務與地方產業的重要發展議題。中衛中心生活產業部林孟麗協理分享，中衛中心在地方特色產業的推動上，除了品牌魅力的形塑、特色產業輔導外， 將更積極結合永續發展趨勢，朝向永續旅遊的方向轉型。今年Booking.com《2022年永續旅遊報告》中，顯示86％全球旅人支持永續旅遊；國內媒體所發布的《永續旅遊生活趨勢調研報告》，也顯示近5成臺灣旅客認同永續旅遊概念，並願意於下次出遊時選擇永續旅遊，足見永續旅遊的消費潮流。

中衛中心今年特別邀集全臺各地創意生活產業、地方特色產業OTOP以及商圈街區的業者，共同參與「永續旅遊共識營」，活動以GSTC全球永續旅遊委員會及ISO 20121活動永續管理系統為題，多方深度交流互動。未來，中衛中心也會積極建構永續旅遊的發展路徑，攜手地方產業推動臺灣永續旅遊的發展。