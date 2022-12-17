台灣新創雲想科技向世界展現電子簽名新應用

隨著疫情逐漸撥雲見日，我們也即將揮別波瀾不斷的 2022 年。雲想科技在 2022 年展開全新的一步，不但推出全新的產品「環台醫療同意書雲」與「SelfieSign Autograph NFT」，更計畫向海外發展，向世界展現 SelfieSign 的無限可能。接下來本文將回顧雲想 2022 的成果及我們對 2023 年的展望，希望能讓您更了解雲想，一同飛翔雲端。

凱基銀行重磅合作，優化金融服務銀行客戶體驗

雲想科技於三月正式公告將與國內領先金融業者凱基銀行合作，將與凱基銀行合作把 SelfieSign 導入凱基銀行的現有服務流程中。身為創新金融科技先行者的凱基銀行，為落實「以客戶為中心」和「擁抱創新」的經營理念，選擇導入 SelfieSign 的技術於各項服務中，近期將有更詳細的公開合作內容。

本次雲想科技的獨創技術在凱基銀行落地，除了象徵金融科技和開放創新完美結合的精神外，全新的開戶無紙化流程也同時響應金管會綠色金融政策，顯示凱基銀行善盡企業社會責任、實踐 ESG 永續投資理念的努力。連結：完整文章請點此

全台醫療同意書雲啟動，完成醫界無紙化最後一哩路

零碳排放已經成為世界潮流，政府推出「2050 淨零轉型」計畫，希望能完成零排碳轉型。衛福部今年 7 月正式宣布「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」修正草案上路，允許醫療機構按電子簽章法規定，將院內原有書面文件如紙本病歷、同意書等文件電子化、雲端化，並開放醫療機構委外建置電子病歷系統，並能使用公雲服務管理電子病歷資料。

各級醫療院所一直為傳統紙本醫療行為同意書帶來的人力、管理、空間等成本所苦，且眾多的醫病糾紛亦顯示紙本簽名不足以保障雙方權益，因此亟需改革。

在雲想科技提供的全新服務「全台醫療同意書雲」（以下簡稱醫療雲）中，雲想將原本需要由醫院地端機房進行的書類管理系統、檔案加密、遠端簽署等功能，整合進雲想與 Google 合作的雲端系統 API 中。

醫療院所只需要將目前使用的 HIS 系統與醫療雲 API 串接，就能完整使用 SelfieSign 的各種功能，輕鬆達成同意書的簽署流程。病人無需安裝 App，在自己的手機、平板等裝置，打開網頁瀏覽器就能直接簽署文件。

由於所有管理與簽署加密工作都在雲端進行，因此醫療院所不用再額外建置地端機房、不用再部署院內 Wi-Fi 系統、不用再擔心是否要購買大量平板等電子簽署裝置等，醫療端就可免去龐大的建置成本。雲想期許能以全台醫療同意書雲，助臺灣醫界達成無紙化的最後一哩路。

iMeeting 越洋視訊成功簽保 全球人壽遠距投保寫新猷

SelfieSign 影音簽名的應用潛力無遠弗屆，今年 11 月全球人壽正式宣布，將正式開辦「經代通路遠距投保服務」，成為首批通過保經代通路遠距投保的壽險公司，也是首家獲准被保險人可在境外遠距投保，包括 14 歲以下無身分證未成年人也能遠距投保，靠的就是 SelfieSign 的技術。

全球人壽在 SelfieSign 簽名同時錄影錄音的技術基礎上，進一步應用讓保單電子文件上同時嵌入要保人及業務同仁的視訊錄影，使得簽署完成的保單既符合親晤親簽的保險原則，更可在確保社交距離下符合投保作業要求的資安規格。

全球人壽在試辦期間短短 4 月間，就成功受理逾 5,000 件遠距投保案件，境外投保遍布 4 大洲國家，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等國，不只在疫情期間為全球人壽帶來巨大效益，更在未來成功搶佔數位保險先機。

另外 SelfieSign 也藉 FTS 數位沙盒與臺灣企銀合作「i 企貸法人線上申貸平台」專案，並於 10 月底的金融科技展展示成果。本次專案中以 FaceOTP 做為法人身分驗證的方法，通過驗證並發放數位信物後，就可以利用 SelfieSign 做線上申貸文件的簽署，簽署完成後立刻回傳至臺灣企銀，最後由臺灣企銀人員進行審核。本案未來將繼續研發，並在分行投入試用。

本次專案成功的關鍵，在於 FaceOTP 被金管會認證為「多元身分驗證工具」之一，輸入 OTP 碼同時錄影錄音的特色，改革了傳統 OTP 安全性不足需要再次人機驗證的麻煩，並且可以事後追溯輸入 OTP 的過程，有效阻止駭客與盜用的疑慮。

疫情撥雲見日，雲想重啟國際化進程

雲想自開設以來，一直積極參與國際展覽與賽事，希望能將臺灣自研自有的 SelfieSign 技術推廣到國際，但近年因疫情不得不暫緩。在國內外疫情局勢已經好轉下，雲想今年也參與了兩個大型的國際展覽，希望明年能有更多的國際能見度。

今年 10 月，我們前往馬來西亞，舉辦了「雲想科技金融研討會」，以及參加了中國附醫主辦的「2022 智慧醫療峰會」等，現場很榮幸與馬來西亞許多醫療、金融等各界人士接觸，並且與馬來西亞國會下議院副議長拿督 Mohd Rashid bin Hasnon先生及拿督金石控股公司總裁陳榮洲醫師局紳互動，未來雲想也將進一步在馬來西亞與新加坡拓展商務能量。





雲想科技也前往日本，參與今年度的「2022 CEATEC 日本綜合先進科技展」，並與日本貿易振興機構 JETRO、工業科技研究院等官方機構成功接觸，JETRO 也於展後來台參訪雲想，期望能透過產官合作，讓雲想成為日本產業的助力。日本藝術商大島美術亦與雲想簽署合作備忘錄，將攜手共進數位藝術 NFT 市場。

雲想科技亦於 11 月正式推出 SelfieSign Autograph NFT 產品，將 SelfieSign 的影音簽名技術與傳統簽名收藏品互相結合，創造出獨一無二的影音簽名 NFT產品。透過 SelfieSign Autograph NFT，玩家或粉絲可以直接將與名人、球星相遇的記憶與簽名同時保存，並且能將之作為 NFT 商品進行交易，將是未來 NFT 市場中不可小覷的力量。

無懼動盪的 2022，2023雲想願做數位世界安定的後盾

2022 在世界動盪不安下也來到尾聲，這三年來世界可謂經歷了天翻地覆的變化，瘟疫、戰爭、通膨的考驗壓得人喘不過氣，社交距離讓人們的心似乎也更加疏離，世界更考驗企業經營者在不斷變化的潮流中站穩腳步的能力。

在此局勢下，世界對網路的依賴急遽增長，但區塊鏈生態圈風聲鶴唳，FTX 的破產與虛擬貨幣的崩跌令人們對區塊鏈產品發生重大信任危機，從Web2 轉型到 Web3 的路途再度受阻。許多人再度放棄了對網路的信任，認為虛擬世界只是一項投機行為，身分、資產都是網路世界無法保護的東西，寧可待在各自為政的 Web2 時代。

在2022 與2023風雲交會之際，雲想正式將SelfieSign 與Web3的概念和技術整合。SelfieSign 獨具的透明性（Transparent )、 可見性 （Visible）、與可追蹤（Traceable）三元素，結合Web3 去中心化的不可竄改（Immutable）特性，讓人們重拾對彼此的信任，將成為橋接Web2 與Web3 的信任之橋。

雲想與 SelfieSign 影音簽名所提供的，正是安定的力量。正因紀錄了影音，使得簽名文件雙方的權益都能獲得保障，人們也是有史以來第一次能這麼清楚地藉由嶄新的電子數位技術，清楚的以表達自我的意願。2023 年雖然前景仍難稱明朗，但雲想相信挑戰也代表著轉機，SelfieSign 願做您堅實的後盾，助您躍上雲霄。