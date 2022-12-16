筑波網絡科技攜手泰瑞達推廣ETS

深圳卓越半導體工程(EC)中心正式開幕

筑波網絡科技與美商泰瑞達Teradyne合作，於12月15日舉辦深圳辦公室卓越半導體工程(EC)中心開幕茶會，將以Eagle Test System (ETS)設備提供WBG材料分析與功率IC/module測試等相關方案，定期提供客戶教育訓練課程、小量試產與軟硬體技術現場服務。

迎接電動車、快充需求帶動第三代半導體碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)國際市場快速發展，儲能設備及高效能控制機台需要更多強韌的運算晶片與電源管理IC功率元件。而擁有高精準、高穩定度，高速測試、低單位IC測試成本與強大工程經驗支持更是攸關POWER IC研發及OSAT測試成功關鍵。ETS設備系列具有高功率(>3000V)、高電流(>100A)、耐高溫等特色，結合筑波科技之材料分析MA與故障瑕疵分析FA、封裝FT測試與設備整合經驗，將為客戶開發整合更有競爭力的測試解決方案(Total Solution)。

本次開幕茶會邀請業界代表先進蒞臨，熱絡交流功率半導體市場趨勢。業者表示，市場最明顯的成長區塊為車載用的半導體元件，電動車精密的功能需要更強韌的運算晶片與POWER IC功率元件，此為ETS系統測試設備的優勢，ETS-88、364、800型系列皆能滿足彈性擴展及克服更高功率、高電流的複雜汽車測試挑戰。

EC中心亦進行Teradyne ETS實機展示與導覽，期許筑波網絡科技與Teradyne合作創造雙贏綜效，以ETS設備結合筑波20年測試整合經驗，並搭配IC測試載板(Load Board)廠商夥伴合作，可規劃具市場差異性之客製化解決方案(Total Solution)，提供最高品質的ATE及售後服務。