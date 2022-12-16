台大智活助傳產轉型 推動OEM代工邁向高值化轉型「ODM+」

為了突破傳統產業低階價值鏈困境， 12/16日台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心（簡稱「台大智活」；iNSIGHT）與經濟部工業局、設研院舉辦「設計思考協助傳產轉型論壇－從OEM代工踏上自有產品ODM＋之路」，邀集產官學界的設計創新推手，探討如何以設計思考為製造業加值，從0到1研發、設計自有產品，邁向高值化轉型的「ODM+」。

美中貿易戰、疫情斷鏈衝擊，全球製造供應鏈重新洗牌，傳統產業需要找尋新的國際分工定位與市場契機，產官學研也投入資源推動傳產轉型創新。然而，根據麥肯錫估計，新產品的失敗率逾40%。

台大智活中心主任劉佩玲指出，傳產從OEM邁向ODM有許多挑戰，新產品開發失敗常常是因為：不了解顧客需求、錯誤的市場定位、缺乏完善的商業模式。因此，傳產往高值化轉型的關鍵是「ODM+創新流程」，可運用設計思考的「4D (Discover、Define、Develop、Deliver)」創新手法，完成產品開發及設計的四大階段：洞察潛力市場目標客戶需求、訂定產品經驗規格、定位創新產品價值及發展新商業模式。

傳統製造業可藉由新增「設計思考創新力」，以使用者為核心，提升產品在代工市場上的差異化價值，並建立台灣製造業者設計生產自有產品、邁向品牌之路的重要基礎。圖／台大智活提供

「設計不只是設計產品功能、外觀，更是創新的策略和一套系統化的流程方法。」台大智活中心策略長賴宏誌說，設計思考可以協助傳統產業達成三大成果，第一，界定「新市場」，定義目標客群；第二，打造「新產品」，透過使用者需求洞察制定經驗規格，提出獨特價值主張，並連結外部設計業者共創設計全新產品；第三，建立「新商模」，擬定市場策略，發展新的獲利模式。台大智活已成功運用「ODM+創新流程」協助英發企業、義高工業等傳產製造業與設計業共創合作開發新產品。

論壇中由台大智活、義高工業、點睛設計與傳產業者分享共創合作案的「ODM+創新流程」，可供其他欲轉型的傳產參考。曾代工OKAMURA辦公椅Contessa、奇想奶油刀等產品的義高工業，是業界知名奉行5S管理文化的零組件代工廠。義高工業總經理郭田坤指出，「義高想透過研發自有產品提升品牌識別以開拓新客戶，與台大智活、點睛設計的共創合作，讓義高能用最經濟、有效益的流程開發符合使用者需求的新產品，減少研發產品的試錯成本。」

座談會由台大智活中心副主任陳俊杉(左起)、設研院副院長林鑫保、外貿協會主任張曉茜、英發企業總經理陳泰宏、義高工業總經理郭田坤一同與談，探討製造業從OEM到ODM+的機會與挑戰。圖／台大智活提供

點睛設計總監韓世國表示，「傳產要邁向高值化，必須結合設計做到產品差異化。透過設計思考在產品開發前期的研究洞察，加速產品設計的流程，踏出工業製造整合工業設計的第一步。」期望未來政府能透過設計加值，攜手更多台灣廠商以設計力將產品賣向全世界。

此論壇邀請台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、精密機械研究發展中心、台灣智慧生活空間發展協會等產業公協會及製造業業者出席，並由義高工業、英發企業、外貿協會、設研院等代表一同與談，鼓勵更多傳統製造業跳出代工思維框架，啟動高值化轉型「ODM+」之路，成功開發自主設計的自有產品。

專為智慧製造開發的設計思考工具請見：https://bit.ly/iNSIGHTJOFID

台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心（簡稱台大智活；iNSIGHT），成立於2008年，集結多元領域的創新人才，以多元專業的協作模式與企業打造共創團隊，協助企業用設計思考實踐創新，與企業共創合作，一起制定策略、探索需求、挖掘洞見、解決問題、找到市場、創造價值。