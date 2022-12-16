興采集團子公司聚紡新廠上樑 根留台灣、永續經營 為傳產創造新能量

興采(4433)集團子公司聚紡股份有限公司將核心技術之研發留在台灣，目前為止已斥資22億元於桃園市觀音工業區投資高端精密染整廠。於15日舉行上樑儀式，預計2023第二季開始試車，可望增加200個工作機會。興采集團在觀音工業區早已有二個生產基地，利用聚紡現有廠區增建，可提升土地使用效率，並充分利用集團在地之資源的多元整合，展現了新時代的造局者領導風範。

聚紡高端精密染整廠上樑大吉，朝永續發展(SDGs)17項目標邁進。圖／興采提供

聚紡新建之高端精密染整廠，於2022年1月動土、12月上樑。此次增建一萬兩千坪廠房、用以建置高階精密染整生產線，同時導入工業4.0之物聯網、自動化、大數據管理及智慧化等概念。將以該新廠做為集團之示範工廠，未來複製至海內外其他之廠區。同時引進綠色環保生產技術及設備、並規劃擴大現有太陽能電廠之規模。持續深耕及根留台灣的同時，更善盡企業社會責任，繼續朝聯合國永續發展(SDGs)17項目標邁進。

興采集團董事長陳國欽親自出席上梁典禮，期盼完工後為為集團之示範工廠，未來複製至海內外其他之廠區。 圖／興采提供

興采集團擁有超過33年機能性紡織品的生產製造經驗，專精於紗線、織造、染整、防水透濕塗佈貼合及成衣製造的全方位整合能力，朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展，迎合現今國際大廠環保節能供應商標準。

興采集團董事長陳國欽致詞時強調，聚紡高端精密染整廠完工啟用後，將達到快速反應、提升接單效率及縮短交期。圖／興采提供

為加快對市場的反應與研發速度，因應全球環境及氣候變遷下，材料皆以環保為訴求，進行前瞻原料開發，彙整市場趨勢與客戶需求，迅速將創新技術轉化成商業化產品，達到快速反應、提升接單效率、縮短交期，甚至能達到少量多樣、量身訂做的客製化服務，環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展下，提供客戶一站式購足的全方位服務。

興采集團董事長陳國欽重視環保機能性紡織品及客製化服務，自環保創新紗線及面料研發技術、環保染整、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等一條龍服務。圖／興采提供

興采實業1989年創立，為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，擁有許多世界級專利面料。興采集團旗下擁有興采實業股份有限公司(4433)、聚紡股份有限公司、台灣神采時尚事業公司以及越南神采時尚責任有限公司，提供從環保創新紗線及面料研發技術、環保染整、透濕防水布料代加工到成衣設計與製造等全方位服務。

興采集團董事長陳國欽與高階主管合影。圖／興采提供

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