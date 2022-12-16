台北市商業會主辧未來論壇

台北市商業會15日下午2時在台北市中油大樓舉辧2022-未來論壇，共約500餘人參加，理事長吳發添致開幕詞時指出，去年在英國舉辦的COP-26國際氣候變遷大會中，減碳成為全球目標，對抗地球暖化、極端氣候已成為全球共識。因此，去年的大會達成多項共識，要求各國都要訂岀具體可行的政策以達成2050淨零排放標準。

吳發添指出，蔡總統在去年4月宣誓2050淨零是台灣目標，行政院也將淨零目標入法，國發會在今年3月底公布淨零路徑及關鍵策略。這些政策對產業發展有相當程度的影響，且都無法逃避即將面臨的巨大產業轉型壓力。因此，今年未來論壇主題為:綠色經濟，產業永續，希望及早提供產業轉型新的思維與作法。

理事長吳發添指出，今年未來論壇主題為:綠色經濟，產業永續，希望提供產業轉型新的思維與作法。圖／台北商業會提供

未來論壇首場演講邀請國際知名藝術家王俠軍老師談:突圍-美麗永續，從個人內心啟發，心靈靜寧內在環保的精緻美好生活；歐萊德永續長謝修銘以零碳永續，分享歐萊德多年致力於綠色轉型的心路歷程；李坤璋教授近來負責東森集團ESG整體規劃，以打造企業內化ESG的方法，從企業綠色轉型的實務案例，分享成功經驗。

論壇的產業座談，邀請台灣大學蔡明哲處長、逢甲大學主任朱正永、台灣經濟研究院陳彥豪所長及莫比綠電辦人曾冠智等專家學者暢談循環新能源，提供企業面對ESG的整體規劃要求的實務解決之道。

論壇產業座談與會專家學者暢談循環新能源，提供企業面對ESG的整體規劃要求的實務解決之道。圖／台北商業會提供

台北市政府商業處長高振源代表柯市長出席，致詞時感謝台北商業會長期支持與配合台北市政府的各項活動，適時整合不同產業意見提供市府決策參考，尤其在疫情期間，對於企業紓困與振興等方案更是不遺餘力的為產業發聲提出具體建議。高振源也對柯市長任內簡化行政流程提高效率，協助產業投資與發展作了詳盡說明，得到現場出席者高度肯定。

台北市政府商業處長高振源感謝台北商業會長期支持與配合台北市政府的各項活動，對於企業紓困與振興為產業發聲。圖／台北商業會提供

常務理事孫因在引言時指出，台灣各產業面臨的環保滅碳壓力比我們想像的還要嚴重。今年未來論壇以綠色經濟產業永續為主題，希望喚起台北市甚至全國各產業都能重視這個議題，尤其在全球供應鏈重組之際，危機也是轉機，台灣各產業必須及早規劃產業環保與永續經營策略，重新定位找到自己的產業藍海。