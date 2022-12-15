beBit TECH 助品牌打造以顧客為中心的永續價值循環沙漏

根據 Google 數據顯示，現在已有超過 50% 的消費者的購買旅程由線性轉變為混沌旅程，消費者購買旅程不再是單向直線進行，而是在決策前不斷搜尋與評估，並橫跨線上與線下。傳統以產品為主、講求不斷獲取新客的銷售模式已無法支持企業長期獲利，應建立以顧客為中心的價值循環沙漏，透過數據洞察驅動個人化體驗，提升顧客忠誠度、帶動複購意願與口碑推薦。亞洲知名顧問科技公司 beBit TECH 近期攜手整合行銷顧問公司 Digit Spark 旗下集客數據行銷團隊、企業級雲端問卷服務公司 SurveyCake 舉辦說明會，期待透過各自在流量曝光、消費轉化、顧客經營等不同顧客旅程階段的專業實務經驗，幫助品牌找到有效獲利的顧客體驗獲利飛輪。

beBit TECH 整合 X-Data 及 O-Data，建構以顧客為中心的數據體系。圖／業者提供

beBit TECH：掌握 X-Data 及 O-Data ， 以深度經營既有顧客

「在以數據洞察驅動體驗飛輪的時代，企業對於顧客經營的深度及廣度，取決於用戶對品牌主動產生的反饋與行為軌跡的 X-Data（Experience Data，體驗數據，包括搜尋、瀏覽、轉換等）及 O-Data（Operational Data，營運數據，包括營收、毛利、客單）的掌握與應用能力。」beBit TECH 數位策略經理彭博說：「顧客數據平台 OmniSegment CDP 能夠收攏來自線上線下的 X-Data 及 O-Data，建構以顧客為中心的數據體系，自動化貼標、分群，提供跨渠道的自動化行銷溝通，也因此成為電商指名度最高的顧客數據平台。」有了大的流量開口、經過層層流失、轉化消費，企業應持續關注既有顧客的經營，以放大顧客終身價值並帶動引流創造正向循環。

無程式碼設計的「OmniSegment」， 一鍵發出顧客旅程挽回流失客

beBit TECH 以使用者中心出發，設計 No-Code 概念的「OmniSegment CDP」，內建數十種自動化行銷顧客旅程，幫助不熟悉 IT 技術的行銷人員快速建立客製化顧客旅程、掌握顧客畫像、迅速運用分析模組與即時成效驗證。以「沉睡用戶喚醒」熱門顧客旅程為例，透過系統可以找到即將流失的沉睡用戶，運用內建的「AI 智慧商品推薦」功能，自動帶入該用戶過去有興趣的商品，發送客製化的訊息以吸引用戶重新進站。「我們其中一位客戶在執行沈睡顧客喚醒顧客旅程後，點擊率較未執行前提升 1.8 倍、ROAS 更提升 2 倍，成功幫助流失顧客減少、促進再次消費。」

beBit TECH 顧客價值沙漏。圖／業者提供

Digit Spark 及 SurveyCake 現身說法 ， 如何極大化品牌曝光聲量

要創造大流量開口，集客數據行銷品牌客戶專案經理黃泓維認為：「透過經營 SEO 搜尋引擎優化引導消費者品牌官網、與網紅合作好評文章、或是媒體置入口碑推薦，都是為了極大化曝光量，吸引各種潛在受眾的注意力，並在潛意識中向消費者植入對品牌正面的形象，幫助在購買猶豫、思考、抉擇時起到關鍵助攻、有效轉化消費。」在現在流量競爭的時代，品牌也設計多種與受眾互動模式，以建立對受眾的知名度。「例如 SurveyCake 的彈性問卷功能，能夠設計心理測驗問卷，提高填答率並根據用戶回答進行分眾，搭配顧客數據平台 CDP 系統，提供客製化的行銷旅程。」SurveyCake 業務顧問徐偉銘分享道。