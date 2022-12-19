無敵科技推Dr.eye Quiz Enterprise 用AI翻轉學習教育

全球智慧學習市場2023年商機將超越2,400億美元，無敵科技搭上轉型浪潮，粹練30多年來英文字典領域經驗，推出AI學習雲測驗平台「Dr.eye Quiz Enterprise」，如同虛擬英文家教，對於企業來說，除了協助企業內部學習外，也能成為企業應聘的門票，輔助人資進行面試當中的英文考核。董事長楊人捷期許，用AI翻轉學習教育，目標立足台灣、放眼世界的英文測驗市場，進而成為AI測驗領域的標竿。

無敵科技將複習與測驗透過AI轉化為適性學習系統工具，為教育領域注入數位創新能量，自主開發的「Dr.eye Quiz Enterprise」一舉在「2022金塾獎」新興技術組榮獲「榜眼」佳績；另外，更入選教育部「校園數位內容與教學軟體」選購名單。「2022金塾獎」由經濟部中小企業處主辦，鼓勵創新技術或透過智慧教育創新服務翻轉學習模式，展現國內智慧教育產業軟實力。

老品牌的新創 AI模型打造智慧適性教育工具

無敵科技過去以電腦辭典行銷海內外，成功建立品牌形象，近年以AI科技進行轉型，展現老牌公司的創新實力。楊人捷表示，目前教育市場的領頭羊是線上教育，不論像是線上1對1或是1對多上課方式，皆屬於教育市場紅海，且在線上教育平台當中，導入AI協助仍屬少數，近年無敵團隊透過AI、機器學習與大數據分析等技術打造測驗平台，無敵科技期盼扮演教育市場的開創者，與其他業者一同開發新藍海。

政府推動2030年雙語國家政策，無敵科技「Dr.eye Quiz Enterprise」助教育業一臂之力，平台自建AI語意判定難易度模型，以CEFR（歐洲共同語文參考架構）進行語言能力考核，透過AI技術判斷題目、單字難易度與學習者語言能力，提供相對應的學習進度與複習測驗，且從「聽、說、讀」三大面向深度輔助使用者，以「說」為例，使用者朗誦英文例句，AI演算法分析每個單字的子母音、音頻、音標、抑揚頓挫等進行等級評核，透過大量交互訓練，陪伴使用者發音貼近母語。

「Dr.eye Quiz Enterprise」另一大亮點功能是「學習曲線判別模型」，AI記錄使用者學習歷程，導入「艾賓豪斯記憶法（Ebbinghaus Memory Method）」功能，將題目與學習者的語言程度進行交互性演算、數據分析與深度機器學習，預測未來學習程度，同時AI模型持續進化，達到深度輔助學習成效。

AI推薦適合題目 Dr.eye Quiz變身虛擬英文家教

無敵科技企業服務事業群副總經理蔡維銓說明，「Dr.eye Quiz Enterprise目標翻轉學習情境和行為」，揮別過去從第一課開始，也揮別總是買到不合用的參考書，Dr.eye Quiz Enterprise平台首頁沒有分低、中、高級，透過AI推薦適合題目達到因材施教，從字典工具轉化成為AI虛擬英文家教；另外，Dr.eye Quiz Enterprise也能與教學現場結合，教學者能將題目上傳至「AI學習雲測驗平台」測驗系統，進入線上考試，讓教學者從出題到測驗結果可於雲端及終端確認，提供一條龍AI測驗。

AI模型建置並非一蹴可幾，無敵科技深耕英文領域30年渾厚根基，成為轉型一大動能。蔡維銓笑說，AI實際應用教育領域例子不多，「Dr.eye Quiz Enterprise」全系列產品皆由團隊自主研發，花費許多心力與時間進行AI訓練與調整，Dr.eye資料庫資料累積已超過20年，包含40萬會員資料庫、超過20萬英漢辭典資料庫及其他相關資源，透過雲端及深度學習技術，將會員資料進行大數據分析，理解使用者行為，利於後續AI模型訓練。

根據統計資料，台灣每年英文學習商機總產值約500億元，其中線上英文教學目前僅占約2成。蔡維銓認為，數位教育應隨手持載具的演進，提供更多樣化的教育商品，若能提供不限場域不限年齡的學習內容以及方式，將成為教育市場新亮點；而無敵科技身為工具界的領導權威，將會持續優化，致力拓展至企業用戶，除了輔助企業內部員工進修，也期許能成為企業應聘的門票，輔助人資進行面試當中的英文考核。