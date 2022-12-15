星生能源助台灣能源轉型 支持學校太陽能建設

星生能源總部位於新加坡，於全球9個主要市場皆有佈局。目前再生能源建置總量約1GWp，在建與洽談中容量超過6GW。星生能源(EDPR Sunseap) 為EDP Renewables（泛歐交易所代碼：EDPR）之子公司，EDP Renewables 是全球再生能源領域的領導者，也是全球第四大風電供應商，已裝機容量 14.3 GW，於全球28 個市場皆有佈局。EDP為 EDPR 主要股東，佔有 75% 股份，跨足能源生產、網絡和供應。全球裝機容量 28 GW，網絡擴及37.6 萬公里，供應超過 900 萬客戶。

星生能源 (EDPR Sunseap) 於今(15)日宣布，2022年在台啟用56間學校太陽能案場，協助台灣再生能源推動腳步。此學校專案總容量15MWp，足以提供每年約 4,440 戶的台灣家庭用電，同時抵消 9,196 公噸碳排放。該專案七成案場集中在雲林縣國中小，遍及該區所有鄉鎮市。

星生能源為擴大綠能建置，探詢許多創新方式，其一專案運用運動場邊的看台頂層鋪設太陽能板，將看台轉型為複合型供電設施，期望在提供學生休憩空間的同時，也拉近學生與環境永續的距離。

星生能源發言人表示：「太陽能學校專案不僅能協助能源轉型，更提供學生直接接觸綠能的機會。 教育是環境永續的基石，更能有效帶動台灣再生能源發展腳步。」星生能源為支持台灣2050年淨零碳排目標，預計2023年將再開發13MWp以上的學校太陽能專案，為台灣綠能發展盡一份心力。