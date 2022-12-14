NUEIP人易科技 12/14 辦會員專屬線上年度盛會

e-HR雲端人資系統界最寵會員的資訊服務商──NUEIP人易科技，今(14)日舉辦會員專屬的線上年度盛會，同時安排了《勞資關係與稅務風險自評養成班，打造企業必勝體質》網路研討會議程，幫助雇主審視公司內部的勞資關係、稅務風險，建立完整、健康的企業制度。

根據經濟部《2022年中小企業白皮書》資料顯示，2021年的中小企業家數創下歷年新高，占台灣全體企業的98%以上，在中小企業體系成長的趨勢下，企業主在2023年，對管理相關技能的認知需求量也將維持相當的熱門程度，其中，稅務與法律議題因入門門檻高，導致雇主常遇到困難，卻不知道問題出在哪裡、也無從下手解決。

研討會中，人易科技邀請到辰旭法律事務所所長、同時擔任多家知名企業法律顧問的彭敍明律師，藉由實際案例引導思考，探索勞資關係的核心、抽絲剝繭勞方與資方的利益本質，找出共創雙贏的平衡點。KPMG安侯建業聯合會計師事務所，稅務部執業會計師林倚聰，則觀察到正確的稅務概念，與企業風險管理息息相關，點出企業必備的關鍵知識，以深入淺出的方式，為企業增強重點稅務觀念。

除了對法律、稅務基礎概念的提升外，搭配NUEIP雲端人資系統的數位工具輔助，更能減輕人資對法規更新的資訊蒐集、應變負擔。NUEIP遵循最新法規，自動更新系統，針對勞動部基本工資的調漲，勞退、勞健保的給付費用，人資不必逐筆手動修改，由系統貼心提醒、一鍵套用升級；員工薪資所得稅及補充保費的申報，也可以藉由系統自動化產出符合申報格式之媒體檔，更簡單、省時的完成繁複的庶務作業。

人易科技總經理曹忠勇表示：「透過每年多場研討會的舉辦，我們希望人易科技不只是提供軟體即服務（SaaS），而是助攻企業主、人資增加知識資產，提升其無形價值，同時也能因為我們的陪伴，企業夥伴在成長的路上，都能走得更順利。」

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