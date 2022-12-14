momo富邦媒榮獲「國家永續發展獎」表揚

獲頒「企業永續獎」開創臺灣電商產業之先河

行政院國家永續發展委員會今(14)日舉辦 111年「國家永續發展獎」頒獎典禮，momo富邦媒體科技開創台灣電商產業之先河，很榮幸能在全國134家企業、教育、政府與民間團體激烈競爭的角逐中脫穎而出，獲頒國家級別「企業永續發展獎」之榮耀，並由momo總經理谷元宏代表出席頒獎典禮，感謝永續會與所有評審，肯定momo在推動環境(E)「永續電商領航」、社會(S)「永續共榮引水人」、治理(G)「永續倡議家」長期耕耘的努力，是momo全體員工齊心邁向台灣ESG綠色電商No.1最大的鼓勵。

自許成為台灣電商產業的「永續趨勢倡議家」

聯合國提出的永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)已成為全球的共通語言。我國行政院國家永續發展委員會為鼓勵全民共同響應參與永續發展推動工作，特別辦理「國家永續發展獎」三階段的選拔計畫，以茲表揚推動永續發展績效卓越的單位團體。momo身為台灣電商產業的龍頭，積極深化與拓展永續發展的足跡，在公司治理自許成為「永續趨勢倡議家」，因應國際趨勢，今年將企業社會責任委員會更名為「永續發展委員會」，並提升為董事會層級之功能性委員會；momo同時調升高階主管ESG的績效指標，展現momo由上而下加速推動企業永續發展的決心。

momo每年進行風險鑑別與盤點，身為電商產業，深諳資安管理的重要性，因此於董事會轄下設置「資安管理委員會」，將資安風險鑑別與評估演練例行化，並通過ISO 27001及ISO 27701、APP3.0之驗證。為落實永續溝通與倡議，momo連續3年舉辦利害關係人座談會，在強化資訊透明度上，導入永續會計準則SASB，推動氣候相關財務資訊揭露TCFD，與國際趨勢接軌。在公司治理績效momo備受肯定，不僅連續6年名列於公司治理評鑑前TOP 5%，近兩年更首次入選2022年「FTSE4Good臺灣永續指數成分股」、2021年「臺灣50指數成分股」，實為公司治理優等生。

以「永續電商領航」為己任，借重數據賦能，投入四大綠色永續策略

全球淨零碳排趨勢當道，我國政府今年正式公佈「臺灣2050年淨零排放路徑藍圖」，此議題不僅引導產業綠色轉型，更攸關企業的國際競爭力。momo以「永續電商領航」為己任，借重數據賦能，投入四大綠色永續策略，首先在「綠色物流」，momo衝刺短鏈佈局，至今於全台已建置53座倉儲，加上攜手供應商貨物配送去節點計畫，以縮短物流配送的碳排里程；同時打造綠色車隊，現行自有車輛皆符合環保，2022年著手購入電動車，陸續將擴大自有車隊以全面電動車進行配送服務為目標。

在網購包材議題上，momo「綠色包裝」從減廢減塑、循環使用兩大準則前進，前者如momo「紙箱」採用100%再生紙漿製造，且規格多達30種，以節省包裝用量；在「包裝袋」上則採用30%回收料製造，一年約可減少126萬個包裝袋原生材料。為強化循環使用的作為，momo除了鼓勵供應商使用循環物流箱裝載入庫商品；也積極拓展消費者回收通路，包括循環袋繼與中華郵政「郵務系統」配合回收之9,198個郵筒及i郵箱附設智慧郵筒，2022年迎來新夥伴「美廉社」全台逾800間門市，以及與「慈濟基金會」攜手推動循環紙箱試辦計畫。

面對氣候變遷的風險，momo「綠色營運」提出系統化的氣候行動，自2016年起至今，已連續7年通過BSI查證，取得ISO 14064-1溫室氣體盤查證書；2022年導入科學基礎減碳目標(SBT)設定，成立專案小組，研擬中長期減碳目標及行動方案，並提交SBTi 單位，宣示2050年momo加入「淨零碳排」行列。在「綠色消費」倡議的課題上，momo於2019年開設「綠色生活館」，館內目前號召超過百家擁抱永續理念的品牌夥伴、提供高達5,200項綠色商品予消費者選購，至今年第三季綠色生活館年增業績、月不重複有購會員數皆保持雙位數成長。此外，momo也投入創造新型態循環經濟，提供APP舊機(手機)回收服務，讓企業營運成長與地球永續並道而行。

於社會層面，momo致力成為「永續共榮引水人」，momo長期投入電商平台核心資源，協助公益團體發聲，致力打造值得信賴的「網路公益平台」，近十年來集結公益慈善總金額超過3.7億元；期間號召參與響應人次更多達近4百萬人次。隨著新冠疫情蔓延，數位公益趨勢日益蓬勃，2022年momo更進一步為社會公益量身打造全新「樂公益」館，推出公益週期購「定期捐款」、公益精選「當月公益活動」，以及回顧走廊「公益故事」三大公益服務，以期提供公益團體一個發聲場域，進一步讓會員能擁有安心、便利、隨時隨地響應數位公益參與行列的管道。

momo也持續升級職場「暖」實力。基於產業特性，momo女性員工佔比超過6成，平均年齡為34.2歲，為積極促進職場友善，momo在建構女性培力、優於法規的友善孕育環境、彈性工作安排、建構友善安全職場環境等成果卓越，日前甫獲「臺北市職場性別平等認證金質獎」的殊榮。momo重視青年培育力，因此積極響應大專院校產學合作、勞動部青年就業等相關計畫。momo期望透過一己之力，引領所有利害關係人，以穩健的步伐一同邁向共好。