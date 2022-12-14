HPE提供台積電可減少碳排放量的環保包材

Hewlett Packard Enterprise（NYSE：HPE）積極推進環境、社會及治理（ESG）行動，除了宣布將提前10年成為淨零碳排企業，更致力於協助客戶完成ESG目標。日前HPE提供能減少近60%碳排放的環保包材，於販售給台灣積體電路（TSMC）的產品包裝上，打造永續發展的社會。

為實現淨零碳排目標， HPE不僅時刻檢視減碳成果，更積極嘗試不同的環保行動。HPE多年前即將內部物流的產品包裝從「單包材」變更為「多包材」精密包裝，此舉優化了營運成本也兼顧節能減碳效益。因應永續消費與綠色供應鏈趨勢，HPE將多包材精密包裝改良後，也將此技術推向外部客戶，透過提供台積電環保包材，共同達到友善環境的目標。

相較於傳統單包材精密包裝只能放置一台伺服器、內部的塑料緩衝材也較多；多包材精密包裝則使用較少的塑料緩衝材，整體包裝材積減少40%到60%，因此一個包裝盒能放置5到10台伺服器。新包材設計亦採用30%到45%環保回收材質，每年合計可比以往減少近6成的包材碳排放量，讓使用者成功以創新環保包材技術實踐綠色供應鏈。

HPE慧與科技董事長王嘉昇表示，「HPE 相當重視 ESG 議題，我們從自身做起，透過內部研發具節能減碳效益的環保包材，逐步實踐淨零碳排的目標。HPE也非常榮幸能將這樣新穎的包材技術分享給外部使用，讓我們的淨零永續行動拓展至供應鏈。」

實踐2040淨零碳排，HPE以即服務與循環經濟建構全球ESG生態系

除使用節能減碳包材，協助產業供應鏈夥伴推進ESG目標之外，HPE也積極透過即服務營運模式協助企業客戶以更便捷、高效與環保的方式經營業務。根據HPE《2021 Living Progress Report》報告指出，將傳統CapEx模式轉換成HPE GreenLake即服務模式，企業客戶不僅能彈性因應業務需求、擴展從邊緣到雲端平台等資源，並大幅提升資訊資源使用率，還可減少30%以上的能源成本與整體持有成本。

HPE也針對HPE金融服務（HPE Financial Services；HPEFS）客戶跟特選合作夥伴提供《HPE循環經濟（HPE Circular Economy）》，協助其了解資訊資產的處理方式以及這些服務如何改善環境衝擊影響，讓客戶與夥伴可以瞭解其IT資產與服務對環境影響，穩步朝ESG目標前進；同時，實現HPE攜手綠色供應鏈夥伴與客戶共創全球淨零永續的承諾。

關於Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE)是全球化的邊緣至雲端公司。無論資料位於何處，HPE都能幫助企業組織發揮所有資料的價值。數十年來，HPE不斷構建未來藍圖，並透過創新改善人們的生活與工作方式。憑著這些經驗，HPE開發出獨樹一格的開放式與智慧化的「即服務」技術解決方案。透過涵蓋雲端服務、運算、高效能運算與AI、智慧邊緣、軟體和儲存等領域的產品與服務，HPE為所有雲端和邊緣環境提供一致的使用體驗，幫助客戶開發新商業模式、導入新運營方式，並提升營運績效。如需更多資訊，請至www.hpe.com。