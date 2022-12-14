泓德能源正式通過證交所上市審議

創新板綠能企業第一間！能源界 Uber 前進創新板 引領再生能源市場發展

綠能概念股新兵報到！智慧能源領導品牌泓德能源（股票代號：6873）日前(12/12)公告，申請臺灣創新板一案已正式通過證交所上市審議委員會審查，不僅是第一間登錄創新板的能源業者，更是臺灣創新板再生能源產業聚落的領頭羊。

泓德能源董事長謝源一表示：「泓德能源以『用綠電生活、加速淨零碳的未來』為願景，並積極落實綠電普及化。本次很榮幸能成為第一間通過證交所上市審議的再生能源業者，為創新板開啟全新的綠能篇章，未來泓德能源也將肩負引領綠能聚落發展的責任，持續創新並完善各項服務，致力為新型態的電力生活圈提供更完善的解決方案。」

泓德能源成立迄今年年獲利 今年前三季 EPS 年增幅高達 32 倍

泓德能源資本額為新臺幣 8.5 億元，提供全方位能源服務，旗下業務包含電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平臺以及電動車充電樁營運。

其中，泓德能源更邀集多位壽險業者共組綠能平臺，包括與臺灣人壽、全球人壽合資的星泓電力，以及與臺灣人壽、全球人壽、富邦人壽合資的星鱻電力。前者專門開發維運再生能源電廠，後者則鎖定漁電共生案場的開發及營運，一同為臺灣的綠能領域添加成長動能。

綜觀財務表現，泓德能源自 2016 年成立以來年年獲利，繳出不俗的成績單。去（2021）年度全年獲利為 1.66 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 3.02 元；甫於 11 月公布的第三季合併財報中顯示，今年前三季獲利達 2.08 億元，已超越去年全年數字，EPS 則為 2.7 元，乃辦理增資稀釋股權導致，但與去年同期相比，EPS 年增幅高達 3,275%。

泓德能源案場、子公司合作案處處開花 盼加速推動「智慧綠能、隨手可得」

回顧 2022 年的發展，泓德能源位於澎湖和臺南的案場於今年 8 月舉辦開工儀式，合計將建置近 100MW 的發電容量。前者除了是泓德能源首座離島案場，也是全臺首個利用臺澎電纜將綠電輸回本島的業者；臺南日運案場則是為全臺首件民間自辦環社檢核通過的漁電共生案場，透過產銷一條龍的策略打造第一支「漁業臺灣隊」。

售電業務方面，泓德能源子公司「星星電力」協助電信業、金融業及湯淺電池完成綠電轉供，至今累積超過 750 萬度綠電。負責充電樁營運的「星舟快充」則攜手全家便利商店建置快充站，第一階段將在全臺 10 間店鋪建置 120 kW 電動車快充站，預計將在臺中站點率先試營運，提供車主完善與便利的充電生活圈。

泓德能源總經理周仕昌表示：「泓德能源自詡為『能源界 Uber』，在發電、儲能、售電領域皆投注大量心力，今年 10 月推出媒合與調度電力的智慧綠電系統 TITAN 以及軟硬體整合的儲能方案，就是希望能協助臺灣企業與家家戶戶及早布局與應對臺灣的能源共享時代，並朝著推動『智慧綠能、隨手可得』的目標前進。」