北市產發局攜手北市商業會15日舉辦2022未來論壇

以「綠色經濟 產業永續」為主題，台北市政府產業發展局攜手台北市商業會15日下午2時在中油大樓國光廳舉辦一場2022未來論壇，論壇活動全程免費，歡迎民眾上網報名參加，會前完成報名者可獲贈精美紀念品一份（贈送完為止），歡迎踴躍報名。

論壇承辦單位台北市商業會產業發展委員會指出，2020年新冠肺炎在世界各國漫延，澳洲森林發生大火，全球氣候變遷，海平面上升等現象，人們開始思考如何與自然環境共存，企業也思考在兼顧營收成長外，如何保護地球，達到永續經營的目的。

去年在英國舉辦的COP-26國際氣候變遷大會中，減碳成為全球目標，對抗地球暖化、極端氣候幾乎已成為全球共識。在疫情與天災肆虐下，許多品牌供應鏈斷鏈，影響公司營收。加上網路社群興起，企業的一舉一動皆被放大檢視，任何不當行為皆被快速傳播，影響企業聲譽，企業追求利同時，必須兼顧環境保護、善盡社會責任及公司治理的所謂ESG要求，才能在品牌供應鏈中站穏自己的角色，減少風險衝擊。

首場主題演講邀請國內知名藝術家王俠軍老師以突圍-美麗永續為題，暢談從個人內心啟發，談心靈靜寧內在環保的精緻美好生活；歐萊德永續長謝修銘將以零碳永續，分享歐萊德多年致力於綠色轉型的心路歷程；東吳大學李坤璋教授近來負責東森集團ESG整體規劃，以打造企業內化ESG的方法，從企業綠色轉型的實務案例，分享成功經驗。

此次論壇也安排產業座談，邀請臺灣大學處長蔡明哲、逢甲大學主任朱正永、莫比綠電創辦人曾冠智、台經院所長陳彥豪等專家學者暢談循環新能源，提供企業面對ESG的整體規劃要求的實務解決之道。

報名網址:https://forms.gle/3VxFp4GgTzCbydAm6