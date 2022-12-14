兆竑智聯發表電動車防災解決方案

電動車正夯，多所市場研究機構預估至2025年，台灣電動車滲透率將超過10%，2030年將超過50%，面對新能源車市佔快速的崛起，充電樁的安裝/配置/管理及防災成為目前新建案規劃時最為重要議題，建案自建照取得到正式交屋動輒三年，若無法提前規劃，勢必影響銷售並增加交屋時的困難度。

兆竑智聯12月9日假台北國際建築建材暨產品展主辦「智慧建築邁入數位分身新紀元」論壇，邀請與談人潘冀聯合建築師品牌長謝偉士、緯創資通價值創新中心暨企業投資辦公室總監秦北辰及兆竑智聯執行董事張鴻誠，由天下雜誌未來城市頻道總監陳芳毓主持進行焦點對談，討論建築、工程、營造產業(AEC)在工業4.0的數位轉型過程中，所面臨的相關議題，並分享國內外發展成果、遭遇的挑戰，及可能的解決方向，論壇邀集近百位建築師及建設開發廠商熱情參與。

兆竑智聯技術長劉宏彥並在論壇中發表「預防電動車火災擴散的防護對策」，引起論壇與會建築師與建設公司的高度關注與興趣。針對電動車因意外引起燃燒所導致的災情，會延燒到停車空間裡的所有車輛，並導致建築物嚴重受損成為危險建物。劉宏彥表示，因為電動車燃燒未妥善處理將會延燒7小時、溫度高達1000度；且從電動車電池異常反應(Battery Abuse)到冒煙、熱失控(Thermal Runaway)起火燃燒，僅短短的6分11秒就會釀成重大災損。

兆竑智聯的發明專利技術就是要在黃金的5分鐘以內，利用早期偵測、多重感測技術，以自動控制技術快速覆蓋防火毯隔離事發車輛，結合停車場隔離室結構達到預防災情擴散，達到保護停車場內其他車輛與建物安全，而且無須人員到火災現場處理。劉宏彥說，『智動泊預防電動車火災擴散的防護對策』的專利技術，也可擴大應用於各式停車場，包含室內與戶外平面停車場，可以快速針對停車場場域電動車輛燃燒可能導致的財損、人損與建物安全發揮有效防災防護的效果。

兆竑智聯團隊組成以ICT科技人為主，在短短三年不到的時間就提出了11件專利申請，其中8 件已取得專利證書；其中專利技術分別布局在AI智能停取車、主動式遠端故障排除、新能源電動車充電與防災解決方案、預測式維保『零故障』系統等四大系統功能，兼顧技術面的廣度與深度；並且獲得北市府SITI新創產業獎勵審查委員的高度肯定。

「智動泊MetaValet」智能倉儲停車場管理系統，提供AI智能停取車、遠端主動快速故障排除及電動車充電收費/能源管理/防災管理等重要功能。圖╱業者提供

兆竑智聯執行董事張鴻誠指出，公司研發的「智動泊MetaValet」智能倉儲停車場管理系統，提供了AI智能停取車、遠端主動快速故障排除及電動車充電收費/能源管理/防災管理等重要功能，目前已經在自購位於台北市大安區設有42個車位的綠舞塔式停車場進行運作，也成功榮獲龍瑩建設位於中和中山路双和心建案的採用，該建案共有121戶，設有3個平面車位、67個倉儲車位(分別有30個車位的直立塔及37個車位的地下倉儲棋盤式停車場)，其中車塔的30個車位全數裝備電動車充電系統(此系統是由兆竑智聯與高普機械攜手共同設計完成)，因規劃符合購屋者需求，双和心開賣僅2個月就熱銷簽約超過七成，可見電動車充電及管理設備的安裝已是大勢所趨。

張鴻誠強調，兆竑智聯為了有效推廣智能停車場管理解決方案，特別註冊了「MetaValet智動泊」品牌商標，其中Meta代表超越，Valet是代客泊車，MetaValet將致力於提供超越五星級的代客泊車服務。品牌元素的六角形代表「安定」、「穩定」、「連結」，智動泊MetaValet期待為消費者、建設公司及設備廠商組建一座橋梁，共構一個高效能、高便利性與高安全性，並符合淨零碳排政策的新生態。