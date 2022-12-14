台達攜手恩智浦 加速擴大電動車版圖

全球電源暨能源管理領導廠商台達電子12月13日宣布與車用半導體廠商恩智浦（NXP Semiconductors）共同簽立長期策略合作備忘錄，本次策略合作的核心精神是透過雙方的夥伴關係，持續加深汽車領域應用創新，透過設立聯合實驗室，加速產品開發及驗證時間、降低開發成本，並強化產品精度控制，加快提升車載充電器(OBCM)、高壓直流電轉換器(DC/DC Converter)、馬達驅動器(Traction Inverter)等產品效率、功率密度及系統整合能力，讓雙方在電動車相關領域具備更高的競爭力。

台達營運長張訓海表示，淨零碳排熱潮帶動下，全球車廠無不加速於電動車產品的發展。展望未來趨勢，2025年電動車銷售台數預計超過2千萬輛，2030年甚至會超過4千萬輛，顯見未來電動車的需求量會呈跳躍式的大幅成長。當外界關注電動車市場的豐碩成長時，佈局電動車領域已經十五年的台達，早在2018年就加入國際電動車倡議EV100，成為全球第一家電動車能源基礎設施廠商會員。電動車產業還在持續成長，許多嶄新的技術及應用有待開發，台達將積極與相關領域的專業廠商合作，創造技術面的持續性領先。

恩智浦半導體全球銷售執行副總裁 Mr. Ron Martino（左）及台達電動車方案事業群總經理唐修平（右）代表雙方公司簽立合作備忘錄。

恩智浦半導體執行副總裁Ron Martino表示，很高興能與台達合作，繼續推動全球汽車產業電氣化的發展。轉型需要產業尖端人才通力合作，以及豐富多樣的電氣化產品組合，恩智浦的技術可應用於最先進的處理器、微控制器、電池管理系統(battery management systems, BMS)和電動車電源管理及驅動系統等，將與台達共同為下一代電動車提供端對端解決方案。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，隨著電動化浪潮，各大車廠紛紛推出全新電動車款，全球電動車市場正以每1~2年增加500萬台的規模成長。電動車市場的快速成長已無庸置疑，其中做為關鍵材料的半導體，對於台達這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。另外，車廠驗證的高嚴苛條件與低取代性，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此台達提前佈局，與各大IDM廠 （Integrated device manufacturer, 垂直整合製造商）進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，同時也利用恩智浦S32平台與之協作，共同聚焦於下一代電子零件/架構的開發方向。

目前台達開發中的專案，多款搭載恩智浦開發的MCU及Driver IC等材料。在台達的電動車方案主要產品如車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子集成(Combo)、馬達驅動器以及整合其他部件如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，甚或結合車載充電器、高壓直流電轉換器等的電力電子集成，提供給客戶所謂的X-in-One的小尺寸、高效率及高功率密度的多合一的電動車集成系統解決方案。這次透過簽訂MOU及聯合實驗室的設立，不僅讓彼此交流和技術分享更為緊密，同時具體實踐台達品牌價值中「Together」的精神。未來也會繼續與合適供應商或者是同異業的廠商進行策略合作，互相借重彼此的專業知識、創新技術以及對安全、和品質的高度關注，提升台達在產品開發及設計上更具國際競爭力的解決方案，共同擴大在車廠的市場佔有率，實踐台達逐步從「Delta Inside」，發展至「Powered by Delta」，以及「Driven by Delta」的願景。