Holovision 發表首款車載浮空儀產品驚豔亮相

過去只有在阿凡達電影中所呈現的特效浮空投影技術，打破AR/VR等需要頭戴裝置配合的痛點，讓螢幕不只可飄浮在空中還可以憑空操作。台灣新創言舞科技(Holovison)宣布首度攜手國際重機車廠，將浮空儀應用在重機儀錶上。今(13)日於慕舍酒店發表最新浮空影像應用體驗會，由言舞科技董事長許書誠與前ottobike創辦人許理彥共同揭開黑科技神秘面紗。

以往投影技術不論是AR或VR擴增實境或3D全息投影都需依賴介質(眼鏡或不同材料的介質來呈現出類似浮空效果)，因為依賴額外裝置的限制，讓喊了近10年AR/VR或3D投影始終無法成為大眾商品。

從手機／平板到電動汽車廠擔任虛擬座艙的計畫主持人許書誠觀察到裸視浮空投影技術的未來性，不只在車載裝置的應用，在未來醫療上，如免接觸看診、免接觸式醫療環境以及保全、通訊、交通、金融、遊戲等皆是浮空投影的未來市場。因此和許理彥毅然決然離開舒適圈，由於兩人都對機車與汽車有著男人相同的浪漫情懷與抱負，因此一拍即合促使雙方合作。

言舞科技推出首款產品應用就挑困難度最高的機車，則是對自己的投影技術表示高度信心，許書誠表示，浮空投影要做到流暢和解析度及操作敏感度能符合消費者使用習慣是相當大的考驗，透過多年對光學研究成功找到克服的技術，吸引國際大廠的青睞。

言舞科技宣布首度攜手國際重機車廠，將浮空儀應用在重機儀錶上。圖／言舞科技提供

許理彥指出，過去設計幾款電動機車在歐洲大獲好評，但總是和心中完美的未來電動機車形象還是覺得少了一味，後來在在因緣際會下看到許書誠的浮空技術，他大為震撼，同時更補足心中缺少的拼圖。受到國際重機大廠力邀，目前雙方已準備開發第一款車用浮空投影裝置，未來在歐洲頂級重型機車和國際大廠電動車上，即可看到台灣研發的科技新產品。

許書誠表示，此次展示的車用浮空投影技術只是他的第一步，研發團隊還有更遠大的夢想。透過浮空投影技術能避免許多碰觸機會，可降低因接觸而大幅降低染疫風險，如醫院電梯、門診電腦影像分析互動、ATM及便利商店類似ibon產品的應用，未來會逐步普及至民眾的生活，如攻殼機動隊電影所呈現出未來都市科技感。若未來在路上看到有人憑空揮舞不要懷疑絕對不是阿翰的九天玄女降落，而是言舞科技的浮空投影科技在周遭環境中實現了。

未來Holovison團隊會以此基礎開始設計各種不同領域應用的產品，包含密切接洽中的機車和電動車等國際大廠，目前國內大型醫療機構以及自動化設備廠商都積極洽詢技術合作的商機。