台達電攜手恩智浦加速搶攻電動車市場版圖

全球電源暨能源管理領導廠商台達電(2308)13日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP Semiconductors）簽署長期策略合作備忘錄，繼續深化雙方在汽車領域應用創新，透過設立聯合實驗室，加速產品開發及驗證時間、降低開發成本，強化產品精度控制，加速提升車載充電器(OBCM)、高壓直流電轉換器(DC/DC Converter)、馬達驅動器(Traction Inverter)等產品效率、功率密度及系統整合能力，打造在電動車領域更高的競爭力。

台達營運長張訓海表示，淨零碳排趨勢下，全球車廠無不加速發展電動車。展望2025年電動車銷售將逾2千萬輛，2030年上看4千萬輛，未來電動車需求呈跳躍式成長。當外界關注電動車市場爆發成長潛力之際，佈局電動車領域十五年的台達，早在2018年就加入國際電動車倡議EV100，成為全球第一家電動車能源基礎設施廠商會員。面對仍在成長中的電動車產業，許多嶄新的技術及應用尚待開發，台達將積極與相關領域的專業廠商合作，創造技術面的持續領先。

恩智浦半導體執行副總裁Ron Martino表示，我們很高興能與台達合作，繼續推動發展全球汽車產業電氣化；轉型需要產業尖端人才通力合作，以及豐富多樣的電氣化產品組合，恩智浦的技術可應用於最先進的處理器、微控制器、電池管理系統(BMS)及電動車電源管理及驅動系統等，將與台達共同為下一代電動車提供端對端解決方案。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，隨著電動化浪潮，各大車廠紛紛推出全新電動車款，全球電動車市場正以每1~2年增加500萬台的規模成長。電動車市場的快速成長已無庸置疑，做為關鍵材料的半導體，對於台達這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要。另外，車廠驗證的高嚴苛條件與低取代性，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此台達提前佈局，與各大IDM廠 進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，同時也利用恩智浦S32平台協作，聚焦下一代電子零件/架構的開發方向。

目前台達開發中的專案，有多款搭載恩智浦的MCU及Driver IC；例如車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子集成(Combo)、馬達驅動器，以及整合其他部件，例如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，甚或結合車載充電器、高壓直流電轉換器等的電力電子集成，提供客戶「X-in-One」的小尺寸、高效率及高功率密度的多合一電動車集成系統解決方案。

此次雙方透過簽訂MOU及設立聯合實驗室，不僅讓技術分享更緊密，也具體實踐台達品牌價值中「Together」的精神。未來台達會持續與關鍵供應商或同異業進行策略合作，透過專業互補、創新技術及對安全、品質的高度關注，讓台達的解決方案不論在產品開發及設計上都更具國際競爭力，以加速擴大在車廠的市佔率，實踐台達逐步從「Delta Inside」，發展至「Powered by Delta」，以及「Driven by Delta」的願景。