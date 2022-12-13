ZwickRoell亞太區複材實驗室 2023正式營運

由ZwickRoell新加坡商茲韋克睿爾台灣分公司與塑膠中心合作的亞太區複材技術合作實驗室於2022全新落成，並將於２０２３正式營運。該實驗室導入了德國ZwickRoell 250kN高階複材試驗機，可替國內複材產業（如電動車、風機發電與航太等）領域提供發展所需的測試能量。

ZwickRoell 台灣分公司總經理潘東生與會2022塑膠產業創新論壇。圖／ZwickRoell台灣分公司提供

專注於材料測試超過160年的ZwickRoell憑藉著德國生產、研發的工藝，至今已成為材料試驗機領導先驅。ZwickRoell從靜態萬能材料試驗、動態疲勞測試到自動化測試，搭載廣泛的夾治具及智能測試軟體，提供可靠、準確且可追溯的測試結果滿足不同產業客戶需求；結合財團法人塑膠工業研究發展中心（塑膠中心）以成為國際知名的塑膠科技研發服務機構為願景，輔導國內塑膠相關業者強化生產技術及產品品質，進而協助改良製程與開發新產品，雙方以推動國際合作並增強產業競爭能力為奠基，共同合作建置此亞太區複材實驗室堪為產業界強強聯手，受益的將是在各領域積極用心營運的廠家。

ZwickRoell 台灣分公司總經理潘東生表示，對以中小企業佔高比率的台灣，身處快速變動的經營環境下，因應之道以轉型、升級為要，然而這過程並非一蹴可及，透過可靠、可追溯的測試結果所奠定的基礎於產業發展過程是不可忽略的。

ZwickRoell於2018設立台灣分公司至今的時間雖不長，然而，現階段的環境對廠商而言雖是艱困的年代，卻也是最重要的時代，藉助ZwickRoell目前在全球建立的14個子公司及56個合作夥伴所積累的實蹟與案例，ZwickRoell 的產品廣泛應用於國際上不同產業。從研發、生產到品管嚴格為客戶把關，替國內業者的實驗室/工廠提供經濟、高效及客製化的高階測試解決方案。