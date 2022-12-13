ABB 全新機器人超級工廠於上海開始營運

ABB 位於中國上海康橋的先進的全自動化彈性機器人工廠於2022年12月2日正式營運。這座佔地 67,000 平方米，投資金額1.5億美元（約46億台幣）的超級工廠，將應用領先的數位化及自動化技術製造新一代機器人，進一步強化ABB在中國機器人和自動化領域的領先地位。

ABB機器人與離散自動化全球總裁 Sami Atiya表示，「機器人超級工廠的正式營運是ABB在中國三十年成功發展歷程中的又一重要里程碑。新工廠將協助中國客戶在自動化 的新時代實現持續成長、因應勞動力短缺的挑戰，並創造高價值的就業機會。」以創新、自動化、彈性化為特色的超級工廠將秉持ABB 「in China, for China」的發展戰略，進一步加強供應鏈的在地化。「未來，我們在中國銷售的產品，90%以上都將在這裡生產，為中國客戶提供更多本土製造的產品、解決方案和服務。」

• 占地面積67,000 平方米， 投資金額1.5 億美元的機器人超級工廠正式於上海營運。

ABB預測到2025年，全球機器人銷售額將從目前的800億美元增長到1300億美元。中國是全球最大的機器人市場，2021年中國機器人裝機量佔全球裝機總量的51%，機器人營運存量突破100萬台大關。超級工廠將現實世界與數位世界相連接，創建數位化製造生態系統，利用虛擬計劃與生產管理系統，透過收集並分析數據提高性能和生產效率。新工廠摒棄傳統的、固定的組裝線，取而代之的是靈活的、模組化的生產單元，並實現數位互聯，由智能的自主移動機器人提供服務。人工智能機器人系統可以執行諸如鎖螺絲、組裝和物料搬運等任務，將人們從這些任務中解放出來，從事更有價值的工作。

ABB機器人業務全球總裁 Marc Segura表示，「全新的機器人製造和研發中心將ABB對未來工廠的願景變成現實，通過彈性自動化實現更具彈性、更快速、更高效的生產和內部物流。ABB致力於推動彈性製造、模組化生產和智能製造，高度關注機器人人工智能學習技術， 新工廠正是這些努力的最新實現。在全新的研發中心，我們將與客戶和合作夥伴共同開發新的解決方案，為他們在全球最大的機器人市場迎接自動化新時代的到來做好準備。」

超級工廠新的研發中心佔地8,000平方米，將加速在人工智能、數位化和軟體方面的創新，著力於自主移動、數字雙生、機器視覺和低程式碼開發(Low-code) 軟體等領域，使機器人更智能、更靈活、更安全、更易於使用。

ABB將在新的 Open Lab 將與合作夥伴及客戶協同開發創新的解決方案，解鎖物流、醫療健康、食品和飲料等新領域彈性自動化的更多可能性。 2005年以來，通過與職業學校及大學的合作，ABB已為中國100多萬名學生提供了機器人相關課程的教育訓練。超級工廠將繼續為合作夥伴和終端使用者培養技能人才，共同迎接自動化新時代的蓬勃發展。

ABB機器人業務中國區總裁梁銳表示，「ABB機器人進入中國市場近30年來，一直為包括汽車、電子、金屬、塑料、物流等在內的各行業提供支援。隨著超級工廠的開業，我們可以進一步滿足中國市場激增的自動化需求，尤其是在新能源汽車製造、可穿戴智能電子設備、餐飲、醫療健康、電商、零售和服務機器人等新興領域。」

上海超級工廠是ABB機器人與離散自動化事業部繼7月在奧地利開業的ABB機械自動化全球創新和培訓中心，及9月在柏林開設的Learning Factory 4.0之後的又一重點專案。ABB在中國130多個城市擁有15,000多名員工，中國是ABB重要的研發和生產基地之一。作為ABB機器人全球三大生產基地之一，位於上海的超級工廠將取代原有的上海工廠，為亞洲客戶提供支持。位於瑞典韋斯特羅斯的工廠和位於美國密歇根的奧本山工廠，則將繼續服務於歐洲及美洲客戶。

ABB是技術領先的電力及自動化跨國工程公司，致力於推進永續社會及資源效率的未來。透過專業工程知識與軟體結合的解決方案，致力優化製造、移動、供電及運行方式。承襲超過130年的卓越成就， ABB全球105,000位優秀員工，承諾持續推動加速工業轉型的創新科技。www.abb.com

ABB機器人與離散自動化事業部 是機器人技術、機械自動化和數位化服務的開拓者，致力於為汽車、電子、物流等各行各業提供創新的解決方案。作為全球領先的機器人及機械自動化技術提供商，ABB已經交付了超過50萬套機器人解決方案。我們致力為不同規模的客戶提高生產效率，提升生產彈性，簡化生產流程，改善產品品質，助其走向聯網、協作的未來工廠。ABB機器人與離散自動化擁有超過11,000名員工，遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw/