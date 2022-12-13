綠色環保當道 貿協領軍搶攻日本電子材料ESG商機

2022年日本顯示器製造與高機能材料展，日前於日本千葉幕張展覽館落幕。由經濟部國際貿易局委託外貿協會籌辦的臺灣館，搭著最夯的ESG話題，展示各項先進電子材料、設備等產品，獲眾多日本大廠與代理經銷買主到訪。

臺灣館參展商之一，恆顥以生產顯示器及觸控模組為主，也提供客戶完整解決方案。有鑑於日本車廠於全球市場市佔率高及看好車用電子未來發展，本次展覽以車載產品為主，也吸引許多相關買主洽談。恆顥表示，來訪客人包含車用材料供應商及終端客戶，對展示內容反應良好，也都表達後續合作意願。

安能聚綠能回收碳纖維，運用其獨特「微波輔助裂解」再生碳纖維。因碳纖維應用層面廣，從家用品、電子產品到航太產業都是其客戶，所以現場客戶反應熱烈。而其從回收、再製、銷售一條龍式的營運模式，每天也吸引數十組買主洽詢合作機會。

四維創新材料是生產鹿頭牌膠帶-四維企業的一員，為專業黏性材料公司。公司以黏性材料配方和塗佈技術為主，產品應用於汽車、電子、醫療等產業。看好ESG議題將成未來發展趨勢，此次展出以環保材料為主打，包含環保膠帶及永續材料解決方案，他們運用生物塑料技術解決過去因膠帶內黏合劑殘留而導致無法回收再利用的問題，相關產品都能進行工業堆肥。對於減少碳足跡、提高可回收材料的價值以及減少塑料垃圾有很大的幫助。

因應各國邊境管控逐漸放寬，2023年貿協將持續籌組各國際大展參展團，搭配各項線上線下拓銷活動，助臺灣企業站穩全球供應鏈關鍵地位。