中小企業二代接班積極數位轉型 ERP及AI打造一站式管理

數位轉型為全球企業必經之路，10月全球企業級解決方案市場領導廠商 SAP 攜手在地黃金級合作夥伴碩益科技舉辦台灣數位轉型高峰會，探討「接班傳承 企業數位管理新顯學」議題。碩益科技技術長李智提出，「數位轉型、有序傳承」針對輔導過去企業中，接班工具與轉型教練的慎選往往能決定「數位轉型」及「重塑企業形象」是否成功的重要關鍵。

由於過往企業傳統管理模式大多透過文書及表單軟體進行建檔管理，各部門亦依照各自需求與流程進行作業，不僅耗費許多時間及人力成本，更因企業內部資訊無法即時串連、分享及整合，致使企業內部無法提升營運效率。若企業二代接班時急於推動企業轉型，同時導入如工廠管理、客戶管理及財務系統等各種管理系統，更容易面臨系統無法相容，導致跨部門間難以溝通及工作流程不順利等困境。

數位科技結合商業轉型三步驟。圖／碩益科技提供

為協助企業解決系統整合問題，碩益科技20 年來以企業成長角度來看，以顧問形式協助近千間企業進行「健診訪談改善企業營運流程」，企業若能建置數位管理系統並有效整合「產、銷、人、發、財、資」，運用數位工具實現資料迅速轉換為可用資訊，及時預警及監控企業內部現況，並妥善培育及運用人力資源，提升企業組織文化與能力，有效改善企業營運流程，推動企業邁向成功轉型之路。

研討會中碩益科技雲端產品協理Vivien分享多年成功協助傳產轉型經驗。她指出，越來越多企業開始選擇使用更具智慧化的 ERP 軟體來協助企業管理營運流程，ERP 是以物料與製造需求為基礎發展而成的營運管理系統，跟原本玲瑯滿目的管理系統相比，現代 ERP 軟體採用雲端架構，並結合人工智慧(AI)與機器學習等最新技術，為企業提供智慧自動化及提升效率，更能即時洞察各種資訊。

碩益科技雲端產品協理Vivien分享二代接班重要關鍵。圖／碩益科技提供

全球企業級解決方案市場領導廠商 SAP 已正確規範企業資源規畫軟體的全球標準。SAP S/4HANA Cloud 雲端 ERP 運用記憶體式運算功能處理大量資料，並支援AI及機器學習等先進技術，連結企業端到端數據，促進跨企業、跨部門資料的高效處理、分析與流通，將 ERP 提升至新境界，進而快速取得商業價值及轉型成果。

ERP 支援包含財務會計、營運配銷、供應鏈生產、客戶服務及人力資源等流程，能夠整合資訊至單一管理平台，讓各式企業流程能相互交流，並共享通用資料庫。因此企業能即時掌握準確庫存資料與產能進度、加速整體業務流程，進而提高客戶滿意度，若發生突發狀況，企業亦能即時依據系統 AI 學習進行分析，取得即時性因應策略，縮短企業反應時間、減少突發事件造成的損失，更能降低企業總體營運成本。

除了能優化企業內外部流程，近年 ERP 應用更延伸至商業創新模式，透過資料蒐集、演算法應用與模型建構，未來企業二代若想要拓展自有品牌及產品，甚至期望串連至全球商業合作夥伴，ERP將扮演舉足輕重的角色。碩益科技官網：https://soetek.com