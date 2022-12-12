「2022桃園數位生活節」千人力挺 共襄盛舉

桃園繼2019榮獲ICF年度智慧城市首獎後，今（2022）年再以「智慧永續城市：打造桃園數位市民生活圈」榮獲 WITSA 智慧城市首獎，象徵桃園的數位發展受到國際肯定；此外也於今年榮獲數位發展部111年度「資料開放金質獎」地方政府第一組第1名，代表著桃園在智慧城市推動上的豐碩成果，未來也將持續盤點及開放更多優質資料集，以厚實的資料治理基礎，加速桃園數位轉型與經濟發展!

數位時代正面臨轉型，而元宇宙科技儼然已成為數位新潮流之一，議題持續發酵，看準這股趨勢與幫助民眾拉近與數位科技的距離，桃園市政府資訊科技局於12月舉辦一系列的「2022桃園數位生活節」不僅邀請國內外知名的專家學者及業界代表舉辦「元宇宙線上論壇」，更在11日舉辦「科技 x SDGs 市民爐邊會」，邀請桃園市政府資科局余宛如局長與桃園在地青年代表，針對數位科技議題及桃園智慧城市發展進行意見分享交流，從中也讓民眾看見桃園數位轉型的能量與希望。

市民持紅利桃子點數，至特約商家進行商品兌換。圖／桃園市政府資科局提供

於12月3日及4日舉辦的3場的元宇宙線上論壇，總計吸引逾千人次的共襄盛舉，分別是3日登場的「鏈結國際數位新趨勢」、4 日的「數位打造SDGs新環境」、「挖掘在地數位新浪潮」，邀請數位科技領域專家學者與在地新創人才，從分享元宇宙、XR（延展實境，Extended reality）等技術的最新運用和實踐到科技與永續發展的未來發展願景與桃園數位轉型的能量，提供民眾豐沛且專業的知識饗宴！

12月11日於桃園區舉辦的「科技 x SDGs 市民爐邊會」，桃園市政府資科局余宛如局長與康思迅數位整合行銷股份有限公司行銷長黃育璇、國立政治大學傳播學院盧顗絜及眾藝院創辦人曹雅涵等桃園在地青年代表，針對數位科技議題與智慧城市發展進行意見分享交流，現場活動，更特別融入市民卡紅利桃子，提供解謎成功者每人200點紅利桃子點數獎勵，特約店家原住民啤酒-巴索精釀、德成養蜂場/蜜蜂阿虎、掌櫃食堂及獵人食坊等也於現場擺攤，相當熱鬧，現場的民眾就表示，這次的活動，不僅接收到新知，更體驗到便捷的數位工具，非常的值得。

桃園數位生活節活動現場大合影。圖／桃園市政府資科局提供

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