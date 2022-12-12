東捷資訊前11月營收創高 資安、企業系統上雲拓動能

東捷資訊（6697）12月12日公告11月營收為新台幣1.01億元、YOY 32.02%；累計1-11月營收為新台幣12.47億元，改寫歷史同期最佳紀錄，YOY 3.90%。

東捷資訊表示，除透過顧問團隊積極開拓新客戶，亦深化既有客戶經營，如電子零組件大廠客戶，協助客戶持續優化智慧製造應用，並輔導客戶升級至雲端ERP，營造業與物業管理客戶也逐漸擴大SAP現場服務管理與商業智慧分析應用規模。看準數位轉型與資安需求續增，公司亦代理國際大廠零信任架構之身分鑑別解決方案，延伸資安業務服務範疇；此外，提供「雲端智能客服」與彈性計費的客服委外創新服務，期許今年營運再創高峰。

因應萬物聯網數位化趨勢快速發展，資安防護刻不容緩，「金管會上市櫃公司資安組織規範」要求國內上市櫃公司需配置資安專責人力、投入因應系統資源；數位發展部資通安全署也規劃投入經費，優先推動 A 級公務機關導入零信任網路。面對端點登入存取是資安的第一道防線，同時也是企業多數認為最高風險之一，東捷資訊傾聽產業需求，代理國際大廠零信任架構之身分鑑別解決方案，並以金融產業為目標市場，透過安全的無密碼身份認證設備- FIDO2，提供需求合規的交易身份認證安控服務，守護企業資安的第一道防線強化營運韌性，預計將成為未來營運成長的動能之一。

值得一提的是，聚焦後疫情時代，企業透過數位化管理、彈性佈署客服團隊需求驟增，東捷資訊除了推出「雲端智能客服」等全方位客服解決方案，並提供以電話接聽通數與基本服務包套彈性計費方式等創新服務方案，滿足客戶淡旺季與臨時活動客服需求，東捷資訊結合堅實的企業資訊服務委外（ITO）與業務流程委外（BPO）服務優勢，提供產業最靈活、專業且具成本競爭力的一站式客服管理方案，搶進客服委外應用市場商機。

展望未來，東捷資訊除持續以SAP在台最大本土服務商營運量能，並聚焦智慧製造、資安、雲端服務與ESG解決方案等成長動能，同時持續深耕SAP S/4HANA Cloud／ERP建置與維運、智能客服等企業營運升級應用，審慎樂觀看待明年營運。