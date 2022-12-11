小吃店用手機點餐 老闆出餐平均快3分

唐鳳訪板橋麵線老店，體驗臺灣雲市集助數位轉型

數位發展部成立後，更著重於協助中小微企業跨出數位轉型第一步，數位部長唐鳳今（11）日親自到訪板橋傳統老店-油庫口蚵仔麵線，了解油庫口透過數位產業署的「臺灣雲市集」進行數位轉型的實際狀況，以及運用的成效。唐部長指出，產業署的「臺灣雲市集」是協助中小微企業數位轉型、提升數位韌性的一個便利的平台，企業可以直接在線上採購數位轉型方案，就像一個方便的線上購物網站，還享有政府3萬元點數的補助，歡迎大家把握年底前的補助機會，體驗「臺灣雲市集」的數位服務。

數位發展部部長唐鳯（左2)特別拜訪位於板橋油庫口的知名蚵仔麵線如何透過數位點餐改善出餐速度。圖／中華軟協提供

唐部長今天上午造訪油庫口小吃，實際體驗店家透過「臺灣雲市集」選購使用的線上點餐系統。唐部長以手機輕鬆地完成點餐下訂後，店家立即收到線上訂單，系統並自動列印出報表，方便店家製作餐點，節省以人力接電話、填寫訂單的時間成本，也減少出錯。

小吃店為滿足顧客不同口味，靠記憶易錯易忘又耗時

油庫口經營36年，從路邊攤到店面，已經是板橋的老字號小吃店。然而，同時要處理現場點餐、送餐、接聽預訂電話、確認外帶外送訂單，還包括「不加香菜、加辣」等各種客製化需求，讓店員應接不暇，只用紙筆紀錄和口頭傳話，非常耗時而且容易出錯。

因此，油庫口小吃透過「臺灣雲市集」選購「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，提供客人24小時線上下單訂購及線上付款。與人工電話接單相較，透過數位化作業，每筆訂單平均減少3分鐘左右的口頭確認時間，不僅有效分擔現場人力，也讓點餐服務流程順暢而且不易出錯；更因為線上點餐系統而接觸到更廣泛的客群，增加了線上團購的消費量，平均每個客人購買的單價提升至少兩倍。

油庫口使用臺灣雲市集選購的點餐系統已經超過一年，最初是受到政府補助的吸引來嘗試看看數位轉型，在體驗到數位轉型的便利，以及數位平台帶來更多客群後，一試成主顧，即使補助購買的方案已經到期，但對於營運真的很有幫助，所以自費續約方案內容，持續使用下去。

點餐數位化，政府幫出一半系統費，享優惠手刀要快

產業署表示，近年來市場環境因疫情影響發生改變，面對經營難題挑戰，許多中小微型企業首當其衝，更仰賴數位轉型提升營運效能。「臺灣雲市集」一站式平台嚴選中小企業適用的各類雲端工具，同時提供免紙本、免臨櫃、隨時申請、快速查驗等4大特色服務，只要符合中小企業認定標準或稅籍登記之營利事業，皆可透過「工商憑證」、「企業負責人手機認證」、「企業負責人自然人憑證認證」三種多元認證方式來申請，中小企業10分鐘即可完成申請作業全線上申請、審核與簽約作業，申請方便、無紙化又可達到減碳目標。

「臺灣雲市集」於110年7月1日正式上線，同時推出「您付一半、政府幫您付一半」優惠，每家企業最高享有政府3萬元點數的補助，截至今（111）年11月底，已有將近3.7萬家企業響應。誠摯邀請所有的中小企業把握年底補助的好時機，一起跨出數位轉型的第一步。臺灣雲市集網站為www.tcloud.gov.tw，有相關雲端軟體選購問題亦可透過客服專線0809-092-091洽詢。