台灣GS電池舉辦2022年終聯誼餐會

文/葉圳轍

台灣杰士電池公司（GS BATTERY TAIWAN ），今(11)日在台南東東永大幸福館舉行2022年度員工年終聯誼餐會，席開近70桌，並舉辦摸彩、慰勞員工，餐會亦邀請協力廠、經銷商同樂。

台灣杰士電池公司創立於1977年，隸屬於日本GY(GS-Yuasa)電池集團，在全球GY電池集團海外投資工廠中，績效名列前矛；該公司在台灣以GS電池、統力電池品牌行銷，是國內汽機車、UPS(不斷電系統)及產業用鉛酸電池主要供應商。

台灣杰士電池公司每年於年末，都會舉辦年終餐會，犒賞員工，但近年受COVID-19新冠肺炎疫情影響，該餐會已停辦3年；而近期國內疫情舒緩、邊境解封，該餐會今年恢復舉辦，因此場面特別溫馨、熱鬧。

台灣杰士電池總經理福岡明彥在餐會中致詞表示，感謝全體員工一年來的辛勞，及經銷商、協力廠商的支持與配合；面對瞬息萬變的競爭環境，台灣GS將以更靈活的技術開發、產能提升和行銷計劃，來應對每個挑戰，以確保企業穩定收益，並在促進企業與員工內部繁榮之際，亦致力於公益以回饋社會，期許大家同心協力，再創台灣GS電池營運高峰。

台灣杰士電池總經理福岡明彥(立者右二)，帶領技術部副總經理齋藤隆裕(左一)、管理部副總經理李銘鴻(右一)逐桌敬酒，與同仁寒暄。圖/葉圳轍

日本GY電池集團是世界最大的電池產銷集團之一，全球有近30座電池工廠，產品涵蓋鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池、銀鋅電池、太陽能電池、電動車電池等，從陸地、海洋到天空，各種領域的電池應有盡有，產品行銷全球。