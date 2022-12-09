再見梵谷光影展幕後推手沙漠魚科技

在全球巡迴逾80個城市、吸引超過850萬人觀展的《Van Gogh Alive 再見梵谷——光影體驗展》，將於2022年12月17日至2023年3月16日，首度於馬來西亞Pavilion Bukit Jalil盛大展出，本展結合繪畫、投影、環繞聲效的藝術展，讓後印象派畫家梵谷筆下《星夜》、《鳶尾花》、《向日葵》、《麥田群鴉》等世界名畫，用最新「沉浸式投影技術」，讓觀眾以全新角度體驗梵谷的創作、身歷其境去感受梵谷傳奇的一生。

台灣元宇宙國家隊沙漠魚科技 讓世界看見台灣的科技實力

由Grande Experience打造的《Van Gogh Alive 再見梵谷——光影體驗展》在過去幾年間，巡迴不同國家、不同城市間展出，每一次都會因應展出城市的特色、進化出不同面貌，繼2020年起於台灣巡迴展出後，在本月17日正式移師馬來西亞首都吉隆坡，透過投影機將油墨畫活生生重現於巨幕，搭配光影和影院級環繞聲效，打造當地最棒的沉浸式策展。

沙漠魚科技公司擁有國內首曲一指的VR、AR、3D建模等元宇宙相關技術。圖／沙漠魚科技提供

值得一提的是，促成這次展出的幕後推手之一沙漠魚科技股份有限公司(Samoi)，為「台灣元宇宙國家隊」核心成員，沙漠魚擁有國內首曲一指的VR、AR、3D建模等元宇宙相關技術，專精將光雕、浮空投影、沉浸式投影等應用到各項策展上。

過去幾年疫情下，沙漠魚在台灣不遺餘力推動「台灣再啟19站計畫」，目標幫助全台各地刺激觀光，先後於高雄漢神巨蛋、圓山大飯店、大溪慈湖園區展出，更在日前「2022臺北白晝之夜」中，透過國內第一面「曲面裸視（錯視）3D大型廣告牆」，展示栩栩如生的「士林萌虎出閘（3D士林萌虎）」，不僅吸引全台無數觀光客前往觀賞，更在社群媒體上，迅速獲得近千萬瀏覽，為台灣「傳統商圈數位轉型」與「戶外廣告技術」建立新標竿。

沙漠魚科技董事長李厚豪希望透過梵谷畫作結合光雕投影科技的美，也讓更多人藉此認識台灣的強悍實力。圖／沙漠魚科技提供

沙漠魚科技董事長李厚豪表示：由Grande Experiences策劃製作的Van Gogh Alive，以獨家開發的SENSORY4™專利技術呈現，沙漠魚科技股份有限公司邀請地心引力集團與KKLIVE合作取得展出授權，搭配馬來西亞當地團隊Meta Doers Innovation Sdn Bhd跨國合作。我們的初衷，是希望能把這麼美好的視覺與體驗帶到台灣以外的國家，不只讓更多人都能感受到梵谷畫作結合光雕投影科技的美，也讓更多人藉此認識台灣科技之島的強悍實力。

這一次展出在技術上最困難部分，在於必須完全依照場地限制，量身規劃並設計專屬的沈浸式體驗，特別是本次大馬的展館較為特殊，需要有經驗和技術、並消耗大量運算時間，最終呈現給觀眾最好效果。本次跨國協力辦展，雖然很不容易，但眾多團隊仍一起努力完成，這樣的國際合作的經驗相當寶貴，相信未來我們透過更多這樣交流，讓全世界看見台灣的科技實力！