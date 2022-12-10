東元蟬聯三年入選道瓊永續指數 2030年再減排50%

2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）最新評選結果揭曉，東元電機（1504-TW）連續三年在全球新興市場機電類ESG評鑑中排名第一，評鑑項目中包含「風險管理」、「創新管理」、「環境政策」、「氣候變遷管理」、「人才發展」等各種領域，皆獲得良好評價，超越多家國際知名競爭品牌，東元電機邱純枝董事長表示，評比結果顯現東元電機長期投入永續經營的成果，在全球優良企業高度競爭的DJSI評比中持續脫穎而出，也激勵東元不斷自我挑戰，接下來要在2030年達成「十年減排50%」，最終要以淨零碳排為目標。

東元電機長期致力於ESG各面向的優化，去年底新成立ESG推動辦公室，專責推動各項永續專案。在供應鏈方面，東元以台灣、印度、美國、和中國大陸四大生產中心，闡釋了氣候變遷與地緣政治改變下的應因對策；掌握商機方面則是積極投入儲能系統和能源轉型產業；東元高效馬達(IE3 & IE4)及綠能家電，每年為客戶節電約可達到 6.97億度電；社會面在疫情衝擊下，東元立即導入線上學習及訓練平台，讓員工成長不中斷。為了有更積極的永續數據管理，東元表示，明年將實施內部碳價制度，期望以此行動激勵全體員工，視碳排放量為重大優先考量因素，將節碳費用投資在設備的更新以及日常工作中，使節能減排理念深植公司文化。

此外，東元也已著手進行供應鏈減排行動，輔導中小企業供應商在資源有限的情況下，進行溫室氣體盤查，期望在台灣廣大的中小製造企業中，掌握基礎排碳數據及建立減排的能力，落實節能、減排，並築起永續供應鏈。東元永續理念與成果備受國內外肯定，今年已獲得國內外多項大獎，包含入選國際永續評比機構標準普爾(S&P Global) 永續年鑑、連續九年榮獲台灣企業永續獎、連續八年「公司治理評鑑」前5%的佳績。