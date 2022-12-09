淡大 躍綠色校園楷模

淡江大學秉持「邁向綠色大學」及「培育綠領人才」理念，為校內制定能源及環安植樹木約23,130棵；此外，淡大更積極參與經濟部能源局之節能績效保證專案（ESPC），汰換圖書館空調冰水主機為磁浮離心式機衛政策。優先採購一級能效之冷氣機、將傳統式鍋爐汰換為熱泵熱水設備、增設教室智慧化節能控制系統。據淡江大學統計，自105至110年累計之節電量，已較104年基準年提升超過18％，相較「政府機關及學校用電效率管理計畫」8年提升10％節電量之目標，成效可謂相當卓越，實為綠色校園之楷模。

經濟部長王美花（左）與淡江大學林俊宏副校長。圖／郭靜芝

近年來，淡大積極建置太陽能光電系統，於淡水校園體育館、游泳館屋頂設置太陽能發電板，每年平均可發電54.5萬度，等同種植樹木約23,130棵；此外，淡大更積極參與經濟部能源局之節能績效保證專案（ESPC），汰換圖書館空調冰水主機為磁浮離心式機型；升級節能監控系統，加入AI預測尖峰用電時段，開發提前預警功能，並做降載之相關規劃。

以減碳來說，淡大透過電信總機雲端化，降低校園交換機用電量。根據2022年泰晤士高等教育影響力評比，淡江大學在可負擔的潔淨能源方面，勇奪全球排名第21名（全國第2名）之佳績。卓越成果有目共睹，未來，淡大也將朝綠色大學願景持續邁進。