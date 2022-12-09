兆勤與捷揚攜手合作 開創網路影音新局面

國內唯一結合資安、人工智慧和智慧雲管理解決方案的領導品牌合勤控集團旗下兆勤科技（簡稱Zyxel），日前宣佈與捷揚光電(Lumens)展開新的合作夥伴關係，Zyxel的交換器已通過Lumens認證，可與其IP攝影機、傳輸器和錄播系統等影音產品無縫整合，簡化網路影音系統部署。

此項合作有利於影音產業的經銷商、系統整合商和通路合作夥伴，簡化了用戶體驗、強化安全性、更多的擴展性和跨管理系統的彈性。Zyxel於2020年推出網路交換器的網路AV模式後，與Lumens建立友好的合作夥伴關係，目的是讓系統整合商在不影響網路串流效能的情況下，能夠大量安裝AV系統時提升簡便性和效率。由於網路交換器上有數十種協定，沒有網路經驗的安裝人員通常難以從HDMI技術移轉到網路AV技術，而Zyxel網路AV模式的優勢是透過簡易的安裝嚮導，能夠在幾分鐘內快速設定整個AV over IP網路，Zyxel的網路AV模式適用於運行韌體V4.7以上版本的XS3800、GS2220和XGS2210系列交換器。

為了簡化AV over IP的網路交換器安裝，Zyxel的網路AV模式整合了所有必須在工作上最常使用的功能，除了直覺式的設定精靈外，還有交換器埠、系統資訊、頻寬利用率和電源使用狀態，都以圖表方式展現在一個獨立的訂制儀表板上，以便網路管理員輕鬆管理。Zyxel網路事業處協理林永毅表示，Zyxel致力開發符合市場需求的高效能乙太網路交換器，讓 IP 網路化影音傳輸技術更簡單有效率。Zyxel的乙太網路交換器具備量身定做的網路AV模式，有別於傳統複雜的AV over IP 系統，提供隨插即用的設計，幫助系統整合商在架設 AV 環境時省時省力，並與Lumens這樣的網路影音傳輸技術領導品牌合作，讓系統整合商更能專注於提供專業影音服務。

Lumens產品開發的副總經理梁滄華說，反映了市場對AV over IP 日益增長的需求，作為ProAV專業影音行業的全球領導品牌，Lumens致力於為用戶提供更完善的AV over IP解決方案，目前 ProAV 產業正掀起一波IP影音傳輸技術的應用熱潮，我們預期此項技術將很快會成為市場主流，提供用戶更安全、易於使用與管理的IP解決方案。