ViewSonic ColorPro Award盛大開展 集結全球「突破」影像創作

全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic連三年舉辦ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽，於12月8日公布2022年度攝影類前十大與首度納入賽事的數位創作類前三大得獎作品，並同步在臺發布ColorPro VP16-OLED 可攜式專業顯示器，讓藝術創作與分享隨時隨地不受限。

全球共有139個國家，11,165 件作品參賽，攝影類由來自伊朗的「No.3」拔得頭籌，數位創作類則由來自美國的「我是太平洋」拿下首屆冠軍。臺灣創作者鳥巢以AI藝術作品「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」，榮獲數位創作類前十大佳作殊榮。為讓大眾也能一睹來自全球各地的創作，ViewSonic 2022 ColorPro Award國際視覺藝術暨攝影展將在12月9日至11日，於臺北松山文創園區盛大開展，將透過ViewSonic 全方位視訊解決方案呈現藝術創作，邀請喜愛藝術的臺灣民眾共同品味來自全球各地的「突破」故事。

ViewSonic董事長朱家良表示：「在過去近三年的期間，全世界因為疫情發生了劇烈的變化，ViewSonic也經歷了重大的突破。我們化危機為轉機，啟動了兩件重大專案，透過創新生態系建立，為產業帶來全新變革。第一，我們以老師為核心，攜手政府、學校、出版社、社群和等合作夥伴，共同打造互動教育科技生態系，第二，我們致力打造攝影創意生態系，攜手SHOOTERS、PANTONE、Capture One、Calibrite和Shoot The Frame等領導品牌，共同舉辦ColorPro Award國際視覺藝術暨攝影展，凝聚全球創意、激發靈感，為全球攝影創作帶來更多突破。」

今年度參賽攝影作品風格多元，涵蓋野外生態、自然地貌、社會文化、運動競技、街頭攝影與人物肖像等風格，數位創作除風格多元、更有結合AI創作的新形態藝術；臺灣共有6幅作品進入攝影類百強及數位創作類前十大，展現臺灣參賽者的創作能量。

2022 ColorPro Award國際視覺藝術創作大賽參賽攝影作品風格多元，涵蓋野外生態、自然地貌、社會文化、運動競技、街頭攝影與人物肖像等風格。圖／業者提供

本屆攝影類首獎由伊朗作品「No.3」脫穎而出，融合極簡主義、超現實主義和街頭攝影藝術至看似簡單的圖像中，透過人、樓梯與不同編號的門等影像創造作品故事性，讓畫面更立體與充滿期待；第二名作品「屏氣凝神」來自澳洲，以突破性的視角呈現騎手和老鷹互動的張力、駕馭馬匹的默契；第三名來自義大利的作品「神父」，畫面中年邁的神父在金色陽光下俯瞰山谷，展現出莊嚴的神聖感。

數位創作類作品由美國的「我是太平洋」拔得頭籌，以超現實主義構圖，將對作者影響深遠的母親與妻子特徵融合在男性軀體上，凸顯兩位偉大女性對他深厚的愛，呈現出數位藝術中想像力不受限的「突破」特質；第二名作品「被未來淹沒」來自印度，創作概念源自氣候變遷對人們生活的影響，透過作品反映海平線上升後被淹沒的城市；第三名作品為印尼的「在星球B上種稻」，同樣呼應環境議題，透過創作呼籲大眾思考人口持續增長下的糧食需求議題。

臺灣數位創作者鳥巢今年以「印加機器寶貝-皇家谷壁畫」獲選為數位創作類前十名佳作，作品透過AI工具，結合創作者的藝術美感與細節編修，呈現出皇家古蹟壁畫所記述的先祖事蹟。新興AI藝術創作入圍也反映隨科技進步，為藝術創作帶來更多可能性。

ViewSonic當日也同步推出領先業界的ColorPro VP16-OLED可攜式專業顯示器，為15.6吋螢幕、重量不到1公斤，機身輕薄，因優異色彩表現與和創新設計榮獲2022日本優良設計獎 (GOOD DESIGN AWARD)殊榮。VP16-OLED搭載原生1080p Full HD超高畫質解析度的OLED螢幕，具備100% DCI-P3超廣色域、Pantone色準認證。VP16-OLED 可呈現絕佳黑階與色彩品質，顯示更加深邃的黑色，呈現高色彩顯示對比，提供最豐富細膩的色彩均勻度與精準度，滿足專業創作者對影像呈現效果的高度要求。

ViewSonic瞄準後疫新趨勢推出VP16-OLED可攜式專業顯示器，讓藝術創作無所不在。圖／業者提供

因應創作者隨時隨地的影像編輯、檢視與分享的需求，VP16-OLED配備獨家的多功能支架，可根據不同應用場景，靈活調整螢幕角度與摺疊形式。同時內建三腳架孔座，方便攝影師不論在戶外或室內棚拍時，皆可直接將相機連接螢幕，確認照片品質。產品附贈兩用螢幕保護套，可作為磁吸遮光罩，輕鬆裝卸減少外部環境光線干擾。

ViewSonic顯示器事業部總經理林宗漢表示：「隨著全世界的生活與工作型態改變，顯示器朝向多元和專業化發展，對於產品行動力的需求尤其顯著。創作者積極尋找能夠方便攜帶，同時滿足色彩精準度的全新裝置，ColorPro VP16-OLED因而誕生，讓創作不受限。未來我們也將持續深耕垂直市場、以更創新的技術和設計追求突破，攜手生態系夥伴提供絕佳用戶體驗。」

2022 ColorPro Award國際視覺藝術暨攝影展將在12月9日至11日，於臺北松山文創園區盛大開展。現場將透過ViewSonic 全方位顯示及投影解決方案展出入圍作品，其中包括多幅來自臺灣的創作。擔任評審的知名藝人和非典型收藏家黃子佼、金鐘特效化妝師儲旭、跨界創作者李霽也將帶來個人的作品，與來自全球各地的精彩藝術創作齊聚一堂，共同演繹「突破」。

展覽期間，為鼓勵更多創作者交流，ViewSonic特別規畫於週末午後舉辦ColorPro Talks沙龍對談，邀請跨界攝影師郭政彰分享從廣告攝影到劇照師的創作突破，社群視覺風格攝影師 4Samantha 莎曼莎亦會針對「透析與突破社群影像的色彩美學」主題進行深入探討，將以座談會形式與現場民眾交流對話。