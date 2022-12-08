博世與賓士合作的自動代客泊車技術新里程碑

博世與賓士攜手締造自動駕駛領域全新里程碑：日前已獲得德國 聯邦機動車輛運輸管理局（KBA）核准，可在德國斯圖加特機場內由 APCOA 營運 的 P6 停車場中，使用雙方共同研發的高度自動代客泊車系統。該技術為全球首個 正式獲准商用的 L4 級高度自動駕駛停車功能。自動駕駛領域的科技革新對未來交 通而言至關重要。在此自動代客泊車功能運作下，車輛與基礎設施將接手駕駛及操 縱車輛，駕駛則可以轉移注意力，無須費時在狹窄的停車場四處尋找停車位。

賓士集團董事會成員暨技術長與集團研發及採購負責人 Markus Schäfer 表示： 「我們與合作夥伴博世共同研發的高度自動代客泊車技術是全球首個獲准商用的自 動停車功能，彰顯創新領導力和『德國製造』的相輔相成。繼我們的 L3 級『駕駛領航系統』（DRIVE PILOT）上市後，今年我們即將推出 L4 級『智慧停車輔助系統』（INTELLIGENT PARK PILOT）。我們力求用科技讓消費者的生活更輕鬆， 更自如地掌控珍貴的時間。」

博世集團董事會成員暨交通科技事業群主席Markus Heyn博士表示：「自動代客泊車對自動駕駛的發展相當關鍵，我們與合作夥伴賓士共同研發高度自動泊車系統，足以證明博世在自動駕駛領域的豐碩成果。自動駕駛的常態化勢必將始於自動代客泊車。博世從一開始就著手佈建停車場智慧基礎設施，自此成為此領域標竿。未來，我們希望讓更多的停車場內配備智慧基礎設施，在接下來幾年內，我們計畫讓這項技術遍及全球數百個停車場。」

APCOA PARKING公司董事會成員暨商務長Frank Van der Sant指出，「我們非常高興與博世、賓士和斯圖加特機場攜手合作，成功開發出這款無接觸、全自動泊車互聯系統。我們的數位平台APCOA FLOW可以用來預定車位，無接觸進入停車場，並自動開具停車費發票。這將為我們客戶帶來巨大的便利：精準規劃、節約時間、幾步即至，以及無接觸和無現金的停車體驗。」

博世佈建停車場智慧基礎設施。圖／博世提供

斯圖加特機場有限公司管理部發言人Walter Schoefer則表示，「斯圖加特機場（STR）被選為該系統全球首發的地點，我們感到無比驕傲，此專案具體展現我們的創新實力。自動代客泊車技術確實提高了旅客的舒適度和便利性，並節省他們的時間，尤其是趕時間而希望在機場儘快停車時。」

兩家公司計畫在斯圖加特機場APCOA運營的P6停車場陸續推出自動代客泊車服務。從該服務正式發佈起，自2022年7月以後所出廠的賓士S級和EQS系列，若有配備「智慧停車輔助系統」（INTELLIGENT PARK PILOT），並啟動Mercedes me 互聯服務功能的車主，將可成為第一批在P6停車場體驗自動代客泊車的用戶。車主只需透過Mercedes me 應用程式提前預定停車位，爾後把車輛停在即停即離區，待車上人員全部下車後，app就會啟動自動代客泊車服務，判斷前往預定車位的路線是否順暢，以及是否合乎所有其他技術要求。如果是，車主將可透過自己的手機app接收到通知，確認智慧基礎設施已接管車輛後即可離開停車場，而車輛則會自動行駛至先前預定的停車位。當車主想要取回愛車時，也只需透過智慧手機便可完成操作，車輛將自動返回至車主的下車點。