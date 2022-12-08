三遞旗艦S300矽膠3D列印機 最新研發問世

三遞有限公司為全球少數專精於矽膠3D列印領域的公司，以優秀的人才和堅實的技術為基礎，研發出專利的FAM列印技術，是全球最早商業化的3D列印技術，切片軟體到硬體設備的研發也都由三遞開發製造，服務領域從機械設備到汽車工業，消費電子到醫用設備，未來將持續於各大領域深耕突破，前景看好。

三遞於2022年新推出的S300矽膠3D列印機問世，屬於大型列印範圍的3D列印機，搭配最新研發的INPA(Independent Nozzle Position Adjustment)獨立噴頭位置調整技術，可搭配水溶性支撐材做列印，大幅提升列印性能，能夠滿足列印超薄曲面以及自由曲面的物件，持續在矽膠3D列印領域取得領先地位。

醫美用的防眼袋眼罩，物件本體相當複雜，要用矽膠3D列印更是一大挑戰。圖／三遞提供

上圖可以看到眼罩的設計為了貼合人臉部輪廓，外觀設計上擁有非常多自由曲面的一個設計，而且物件最薄的地方僅1mm而已，若再仔細看可以看到表面有許多類似鐘乳石的結構體，以上條件在軟料列印上都是非常困難的條件。

超薄的自由曲面設計以及表面構造，增加列印難度。圖／三遞提供

不過三遞最新的S300矽膠3D列印機成功排除以上的列印限制，成功列印出客戶要求的完美成品，因S300可搭配水溶性支撐材做列印，假如要列印像此物件非常薄面的物品時，拆除支撐就相當快速方便，且不怕破壞到本體，搭配上述提到的INPA技術，在列印鼻尖部分時，可以自動調整雙噴頭位移時的位置，不怕碰撞到物體，大幅增加列印的成功率，下方影片連結有完整的列印過程影片以及拆除支撐的過程，有興趣可點選觀看!

若用在醫美或醫材領域，材料的來源就會有更嚴格的要求及安全的測試，三遞的矽膠材料都通過ISO10993的生物相容性認證，適用於發展醫療相關產業等領域，應用在眼罩此種易大範圍接觸人體皮膚的物件，安全無疑之外，矽膠的抗撕裂性及拉身強度都比其他材料來的柔軟，再適合不過!



三遞的設備和材料既可小樣快速生產，又支援多種硬度(從ShoreA30~ShoreA70)，彈性大又限制少的條件已受到多家企業及學研單位的青睞，目前更將設備跨足全球據點銷售，將優質的設備和技術帶給更多業者受惠。

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