政府加持!防水型太陽能模組躍升最夯發電建材

隨綠色能源與減碳議題持續延燒，政府除了大力推動綠色能源發展外，相關法規也跟著不斷調整，呼籲業界全力邁向淨零排放。

經濟部能源局於今年六月提出「再生能源發展條例」，其中新增規範要求新建、增建及改建符合一定條件的所有建築物，應於該建物屋頂設置太陽光電發電設備，此法規已促使太陽能發電從選項變成必要，更可預見未來將不再如同以往處於被動的型態，而引爆出極為可觀的商機!在政府綠能政策加持下，新建築屋頂皆需申設太陽能設備，傳統太陽能模組一般需架設在金屬支架結構上，也適合搭配建物的需求做為遮雨棚架，讓家家戶戶都能成為小型分散式電網的一部份，由於是架設在既有建物上，因此還可以為建物帶來隔熱遮雨的效果，代替傳統的遮陽棚成為新一代建材新寵兒。

政府新規:新建築屋頂皆需申設太陽能設備

國內太陽能模組知名製造商「同昱能源」憑藉多年研發經驗，於今年6月發表新一代防水型太陽能模組，在模組邊框加上一道專利防水鰭片，相此創新設計相較於傳統模組可以達到更佳的阻水及通風散熱效果，極適合使用在大樓屋頂、遮雨棚及停車棚等場域，除了降低室內溫度的同時還能產生潔淨電力，而藉由既有建物結合太陽能發電，還可以將這些電力回售給台電，每個月又多了一筆收入，平均6-7年即可回本，可謂兼顧環保又收入穩定的絕佳投資。同昱能源表示，防水型太陽能模組目前已有多家業者指定採用，該公司也歡迎建商及建築材料相關業者共同代理推廣。

同昱能源於今年能源展展出超高效太陽能模組。

同昱能源表示，不懂如何安裝太陽能系統及售電的民眾不用擔心，只要透過「同昱能源」一站式服務就可以同時提供規畫、設計及施工，以一條龍的方式為屋頂創造價值!據了解，「同昱能源」從2005年成立至今，歷經多年的研發與實績累積下，已成為台灣太陽能模組業中資歷最深的製造廠，該公司早於2019年便領先台灣同業推出「半切模組」，無論研發、品質都受到全國各界高度肯定。

同昱能源成立10多年來致力於推廣台灣在地生產的太陽能模組，迄今已多次榮獲國家「金能獎」榮譽肯定，顯示其研發動能、品質..都優於同業，除此也是提供保固年限最久的模組廠。