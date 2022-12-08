優亮扮演LED顯示屏整合服務最佳夥伴

LED顯示屏視覺影像生動特性，成為現代社會資訊傳遞新利器；優亮科技總經理徐紹文指出，三年新冠疫情下，優亮LED室內、戶外顯示屏業務增長，帶動營運逆勢成長，面對LED顯示屏標案市場商機，優亮以優質的系統軟、硬體整合能力，專業的場地規劃及售后後條龍服務, 扮演最專業的LED顯示屏合作夥伴。

優亮科技團隊擁有二十年LED產業經驗，以LED元件設計製造為核心，自有生產線及信賴性實驗室，透過嚴格控管產品品質，提供良好的服務，為客戶建立客製化燈具，燈光控制及各式LED顯示屏設計安裝等專業服務。主要產品涵蓋為LED顯示屏、大樓戶外燈具、LED元件。

優亮的各式客制化LED顯示屏款式包括，平面室內/外顯示屏、透明屏、異型/柱型屏，地磚屏等；現今全彩LED顯示屏具顯示清晰、細膩生動的效果，用途日益廣泛，已大量用於室內/外、展示中心、禮堂、圖書館、體育館、商業會館等各種場合。

徐紹文總經理說，目前LED顯示屏標案越來越多，優亮團隊面對客戶需求，可從元件設計、組裝、整合燈具到系統介面操作，最具代表性的是，今年初於華視一樓大廳20公尺寬的大型室內LED顯示屏，具可控的導播系統連結、分割畫面、可編輯等，華視大樓戶外的大型LED顯示屏，也都是優亮的作品。目前優亮除提供客製化系統、參與公民營標案外，也客製化接受客戶直接下單，更與標案同業合作，提供支援。

現今學校、高速公路休息站、房屋銷售中心、飯店、中小餐廳、診所、月子中心、商家等越來越多業者以LED顯示屏的生動視覺影像傳遞資訊，徐紹文強調，選用LED顯示屏除品質、價格考量外，掌握客製化的軟硬體自主技術，一貫化服務更是不可忽略的。