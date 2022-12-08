Canon EOS R6 Mark II 在台開賣　攝錄雙棲功能大躍進

在網路數位影音潮流下，具有錄影功能的相機或手機越來越受歡迎。全球光學影像龍頭Canon持續拓展深受攝影愛好者青睞的EOS R系統，陸續發表多款相機及鏡頭，而近期更宣布Canon EOS R6 Mark II正式在台開賣，帶領全片幅無反光鏡相機走入全新領域，主打攝錄雙棲的強悍功能，一機同時滿足拍照與錄影兩大需求，無論是紀錄個人生活、專業影片製作皆能完美掌握動靜瞬間，非常適合用於婚禮拍照錄影、Youtuber或其他影片創作者。

EOS R6 Mark II採用Canon全新研發的2,420萬像素全片幅CMOS影像感測器，結合高速DIGIC X數位影像處理器，讓相機能以電子快門提供最高約每秒40張的高速連續拍攝或以機械快門進行最高約每秒12張的高速連續拍攝、更支援自動對焦及自動曝光追蹤。電子快門提供最高 1/16,000 秒快門速度，有助捕捉高速移動的主體，並支援長時間曝光拍攝 ( B 快門) 。

首台全片幅EOS相機加入RAW連拍模式 (支援自動對焦及自動曝光追蹤)，利用電子快門2連續拍攝 RAW 檔影像。RAW連拍模式能以約每秒30張拍攝無裁切的2,420萬像素影像。RAW連拍模式更備有「預先拍攝」功能，能記錄按下快門前約0.5秒的影像，特別適合拍攝野生動物時捕捉主體突發的動作，例如雀鳥起飛的一瞬間。受惠於全片幅 CMOS 影像感測器及DIGIC X數位影像處理器，EOS R6 Mark II的標準ISO感光度為ISO 100-102,400，並可擴展至ISO 204,800 ，讓攝影師輕鬆駕馭低光源環境，拍攝低雜訊的高畫素清晰影像。

EOS R6 Mark II是Canon首台加入RAW連拍模式的全片幅EOS相機。圖／業者提供

內建機身防手震，能為相片及短片拍攝提供5軸防手震，與配備光學影像穩定器的RF鏡頭協調控制，最高可達8級防手震補償，實現更有效的影像穩定效能。EOS R6 Mark II 配備源自EOS R3的高頻防止閃爍拍攝 50.0Hz-8192.0Hz) ，方便攝影師於日漸普遍的LED照明下進行創作。

EOS R6 Mark II 與很多 EOS 產品一樣都支援 HDR PQ 相片及短片拍攝，更加入最新[移動的主體] HDR模式，人物、動物及車輛等會因在拍攝三張HDR之間移動而令位置不同的主體，現在以單張拍攝便能表現範圍廣泛的層次。隨著支援 HDR 10的顯示器及電視越來越普及，EOS R6 Mark II是嘗試探索HDR世界及享受以不同方式拍攝影像的最佳選擇。其數位增距鏡可以拍攝經數位處理的 2.0x 或 4.0x 相片，使用者不需更換鏡頭即能獲得望遠拍攝效果。透過將數位增距鏡功能自訂至如 M.Fn 按鈕或景深預觀按鈕等，在使用電子觀景器時也可以立即切換至數位增距鏡。

在場景模式加入了「全景拍攝」功能，在移動相機時，相機會以進行連續拍攝並自動產生全景影像。機身的內建影像穩定器能修正移動時的模糊，因此能獲得清晰及高畫質全景相片。此外，現在 Canon 以全新技術開發全新雲端RAW影像處理，以利用「深度學習」科技開發的影像處理演算法將RAW影像處理為更高畫質的JPEG/HEIF 影像。

整體而言，全新EOS R6 Mark II大幅提升主體辨識及自動對焦追蹤能力及高速連拍功能。在自動對焦系統主體偵測能力方面，新增主體類別包括火車、飛機、馬匹，而眼睛偵測自動對焦則新增右眼優先或左眼優先對焦。電子快門提供最高約每秒 40 張的高速連續拍攝。在錄影方面更是新增許多強大功能，提供 4K 60P / 4K 30P (6K超採樣) 全視角無裁切影片格式、FHD 180P 高格率之6倍慢動作、無30分鐘錄影限制、影片拍攝前預錄設定 (3秒/ 5秒)…等，因此 EOS R6 Mark II 完整兼具了拍照及錄影功能，方便創作者輕鬆實現無限的創意。EOS R6 Mark II單機身建議售價：NT$ 76,900元 (含稅)。