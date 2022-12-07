【TOP 100+ 趨勢論壇】 共贏策略‧跨域對話

【TOP100+ 趨勢論壇】於本月2日成功舉辦首屆總結成果發表活動! 塑膠中心全新營運【TOP100+ 趨勢論壇】系列活動，聚焦產業高階經營者，今年度舉辦專業高峰論壇共計6場次，參與跨域交流對話的關鍵業者超過400人次，總結會議主題訂定為「共贏策略」，盼與企業共創在ESG環境、經濟與社會三贏的可持續經營策略。

【TOP100+ 趨勢論壇】以「讓塑膠產業在未來持續造福人類社會」為願景，111 年全年度的論壇活動，於2/17首場的啟動論壇開啟塑膠代表業者的關鍵對話，再者共四場次的專家論壇，包括永續飲食系統(3/25)、脫碳時尚與美妝(6/30)、循環再生(7/28)以及智慧製造與數位轉型(9/16)，場場主題精準富含產業發展趨勢與市場需求商機，最終於12/2辦理總結論壇，由塑膠智庫團隊發表『企業可持續經營策略觀察報告』，並匯集全年四個領域主題的成果議題精華報告，與跨域業者開啟共贏策略對話。

塑膠中心總經理蕭耀貴於12/2致詞表示，中心推動【TOP100+ 趨勢論壇】，最珍貴之處為與會者透過實際的參與，彼此能跨域交流吸取經驗，藉由超越框架的討論激盪，能使決策者處於多變局勢中能判別危機與商機，並且在參與【TOP100+ 趨勢論壇】平台的過程中，形成各式合作的潛在機會，強強互補，將能共創未來的新商機。

12/2會中針對『材料可持續性發展』議題，邀請【TOP100+】今年度參與的代表性業者進行分享，華夏海灣副董事長林漢福表示，在產業趨勢快速演變下，企業需由快走加速為快跑，今年參與【TOP100+】平台能吸收許多良好的議題，幫助企業快速前進，以華夏為例分享集團下階段預定再投資30億汰換老舊設備，以精進節能減碳效益，考量傳產關鍵人才養成，創新導入札根型AI人才；本源興董事長暨塑膠製品公會理事長廖本泉於會中分享，生活中處處脫離不了塑膠產品的使用，唯有建立正確的使用觀念與確實分類管理，才能讓塑膠產品循環再利用，也期待未來產品朝單一/同性質材質開發，並以食品包材為例，希望能促進塑膠廠、食品廠及冷食生鮮業者共同合作；國內生產食品容器的知名企業集泉董事長詹景忠分享，容器產品已訴求在包裝上減量、環保印刷，並以集泉盛食良品為例，盤器使用後能回收再製為二次商品，翻轉線性模式改為循環回收；領導級食品包材業者金元福副總郭哲宏也透過影片分享，公司自3年前即開始投入ESG，未來還要逐年提升rPET、rPP等再生材料的使用，讓材料與產品更可持續性的發展，郭副總也肯定【TOP100+】為塑膠產業跨域交流平台，能提供關鍵資訊，讓參與企業經營決策者獲得必要的溝通機會與關鍵資訊。

塑膠中心總經理蕭耀貴(左三)與TOP100+四項主題領域主持人合影。圖／塑膠中心提供

【TOP100+】平台於今(111)年推導四個領域主題的專業論壇，並於12/2發表成果議題的精華總結報告，每個領域主題邀請重量級學者擔任領域主持人，開啟產學研關鍵對話，其中，數位轉型領域由台大講座教授羅仁權擔任主持人，羅教授以新價值、新服務、新商機帶給與會者新啟發，並分享數位轉型是加速實現循環經濟的關鍵，並鼓勵各經營者進行〝微革命〞，說明推導數位轉型的步伐不宜急促，有時候慢慢來比較快；綠色材料領域由台科大教授邱顯堂擔任主持人，邱教授總結全年度在該領域內討論的重點分享，包含軟性包材應用多元，未來訴求循環經濟下應依不同的應用系統，建立統一材料，鼓勵單一化材質與相容性結構的材料應用，並且包材印刷與貼合應更加朝向易去除設計，至於鞋材應用在熱塑性材料可回收與再生料使用減量方面具有極高發展機會；服務創新領域由清大教授王俊呈擔任主持人，王教授以服務創新的觀點，提醒各經營者，在發展新一代的產品，首要為思考消費者的使用情境與行為，並且鼓勵【TOP100+】平台即為一個有機的生態系統，業者間可加速彼此合作朝共榮發展；淨零碳排領域由馬偕醫學院副教授申永順擔任主持人，申教授以國際淨零重要會議如COP27與國際法規脈動為引言，分享塑膠產業面對減碳議題壓力不曾減緩，也提出未來的研發思維在不同的新產品系統須依其特性，選擇最適減碳/淨零策略，以進行達成企業永續的產品全生命週期評估。

塑膠中心總經理蕭耀貴(左三)與TOP之星業者合影。圖／塑膠中心提供

【TOP100+】於12/2總結會議，特別精選產品極具創新亮點的業者為『TOP之星』，並於會中進行精彩分享，綠藤生機營運總監鄭毅提到，綠藤是一家認真談減法的企業，目前經營的產品線僅22支，特別在活動中帶來100%整合台灣在地價值鏈才能順利生產的海廢再生洗髮精產品，瓶身與塑膠中心合作達到33%黃金比例的海廢再生料使用，並期盼讓更多永續的選擇能在生活中誕生；配客嘉執行長葉德偉分享，自身由電商業者轉為電商循環包裝產品的供應者，最重要的動機是期望減少過多的包裝，以減輕環境的負擔，並且分享每次使用循環網購包裝袋能減少1.2公斤的碳排放，目前配客嘉與各通路合作全台已達4,500家便利歸回點，未來將朝向打造B2B跨通路的循環生態系統前進，同時當日與會者皆獲得配客嘉循環網購包裝袋體驗服務一回；台灣雀巢技術總監黃敬元則以雀巢咖啡為主角分享打造永續產業鏈的企業行動，現場分享一款生生不息咖啡組，該產品採用100%可回收的包裝，濾掛袋包裝採用單一材料可回收，外包裝盒則與國內工設學系合作，透過包裝盒的光影互動設計，可以看見黑熊、梅花鹿等台灣特有種動物在山林間遊玩，不僅延續包裝盒產品的另一個新用途，更能讓消費者感受到台灣在地的生命之美，極富永續意涵。

TOP100+趨勢論壇成立最主要的目的為凝聚眾多在塑膠產業發展扮演關鍵角色的企業與專家，探討快速變動環境下具影響力的趨勢與機會，與會業者涵蓋材料、設備、製品、通路、品牌等領導業者及重量級專家，期許透過【TOP100+】論壇平台開啟跨領域策略對話，促進強強互補、快速連結，想了解更多【TOP 100+】 訊息可上TOP塑膠趨勢網https://top.pidc.org.tw 。