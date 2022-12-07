小水盟樂見台化與台水沙鹿配水場小水力發電案正式簽約

洪正中理事長：共創清水段發電的新里程碑

小水盟會員之一的台灣化學纖維股份有限公司(簡稱台化)與台灣自來水公司(簡稱台水)，於12月6日為台水公司沙鹿配水場委由台化公司開發經營小水力發電，雙方正式簽約，共創清水段發電的新里程碑，也共同為台灣接軌淨零排碳的世界新能源趨勢。

小水盟 (台灣小水力綠能產業聯盟)協助台水公司推動小水力發電已有4年時間，獲台水公司肯定，本次簽約獲邀擔任見證貴賓。理事長洪正中致辭表示，小水力發電為台灣再生能源發展條例中推動的項目之一，尤其是在自來水系統來發展小水力發電更是具有強烈的正當性。理由是自來水系統的特性是一年365天、一天24小時幾乎從不間斷地供水，也正是能源業者夢寐以求的發電領域，相較於太陽光電或風力發電等間歇性能源，政府怎能默視自來水系統的優勢而不發展呢？因此，他對於台水公司近年來推動小水力發電表示萬分敬佩、肯定與喝采。

台水胡南澤董事長致辭。

小水盟從4年前邀請日本小水力專家學者來台，透過各種形式管道，甚至每年舉辦小水力論壇，來推動小水力發電的發展。最力舵手洪正中說，作為台灣小水力綠能產業聯盟135位會員的代表，見證台灣自來水系統小水力發電的第三個開發案的簽約儀式，心中充滿歡喜感動，尤其高興能看到今年豐碩的成果，包括今天的沙鹿配水埸案。值得一提的是，前面二案「台南的南化案」及「台東的利嘉案」都是屬於原水段的發電；而今天的沙鹿配水埸案則是台水公司第一個清水段的發電，小水盟真的樂見台水公司已踏入清水段發電的階段，希望往後有更多的地點來發電。他很感謝能源局、經濟部等機關對小水力發電產業的發展多所照顧，排除衆多行政障礙及法令鬆綁，改善小水力發電的產業投資環境，此外也呼籲能源局重視並解決目前的灰電困難。

為積極響應政府2025年「非核家園」的目標，經濟部能源局等機關與小水盟代表皆到場見證與祝賀。

台水公司李嘉榮總經理表示，今日在台水公司總管理處舉辦「沙鹿配水中心小水力發電」簽約典禮，是台水公司第三座小水力發電案場，將與台灣化學纖維股份有限公司(簡稱台化公司)共同合作開發，一起攜手跨足小水力發電綠能新版圖。小水力發電因具有高發電效率及低碳排的優勢，是綠電中的綠電，在確保自來水水質安全及供水穩定的前提下，台水公司廣邀民間企業參與投資開發，以提升台灣再生能源發電量佔比。另外政府為鼓勵小水力發電投資設置，未達2MW規模之躉購費率自108年2.8325元/度，逐年調升至111年4.1539元/度，短短三年躉購費率調幅增加47%，且預計仍會再持續調升躉購費率，足以顯示小水力發電產業前景看好。

李嘉榮指出，沙鹿配水中心小水力發電案預計114年第一季前可完成併聯發電，裝置容量規劃715kW，預估年發電量可達572萬度，相當於台灣1,544戶家庭一整年用電量，另外年減碳量約為2,870噸，可相當於7.5座大安森林公園整年碳吸收量。沙鹿配水中心這個案場經過公開評選後，決定與台化公司團隊攜手合作，由台水公司提供場域、台化公司投入資金及技術，結合雙方的資源與長處，共同為台灣綠色能源發展貢獻一份心力。