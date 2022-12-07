台電攜手臺博館策展《島·電生活》特展

展出60件作品及160件珍貴影像，一窺台灣電力的時代樣貌

台灣近代重量級畫家陳澄波於1915年創作作品《水源地附近》，作品中透過電線桿街景展現當時電力已進入生活的樣貌，這幅畫也正在台電獲邀首度與國立臺灣博物館聯手舉辦《島·電生活—臺灣電力的時代樣貌》特展中展出。台電代理董事長曾文生出席特展時表示，這幅畫所呈現街景就在台北水源市場旁，從畫中電線桿看得出來100年前的台灣因有電而推動產業發展。

台電自2017年起舉辦電力文資特展，以多元形式將電力發展轉化為歷史文資展覽，如2017首辦電業古蹟建築展、2018赴松山文創辦「電力大地」特展、2019水力發電主題「川流電湧」特展，與2020以電力傳輸為主題展出的「島嶼脈動」特展。今年則首度攜手臺博館展出過去臺灣電力發展進程與歷史風貌。特展規劃四大主題，展出來自台電、臺博館、臺史館、科工館等逾60件展品及超過160件珍貴影像，亦結合14顆歷史電表打造有如跨越時空的藝術互動裝置，特展將自12月6日起至2024年4月7日於臺博館南門館紅樓2樓展出，歡迎民眾一同探索島嶼來電的百年故事。

特展展出台灣近代重量級畫家陳澄波1915年作品《水源地附近》，透過電線桿街景展現當時電力已進入生活的樣貌；畫中有煙囪的紅色建築即為同年完工的臺北預備火力發電所，也是臺北市區首座具規模的發電廠。圖／台電提供

曾文生次長說，從特展中會發現，百年前台電就以水力發電為主，火力則是補充電源，如今，再生能源重新復甦，若沒有翻開歷史，就不會知道台電早期是以乾淨能源為主。在這次特展序曲中，展出陳澄波1915年創作作品《水源地附近》，畫中有煙囪的紅色建築即為同年完工的臺北預備火力發電所，也是臺北市區首座具規模的發電廠（裝置容量950瓩），現為台電綜合研究所。主題二「電的供給與需求」亦首次對外公開1929年由台電前身、臺灣電力株式會社製作的「日月潭水力電氣工事計畫圖」以及1937年的「日月潭發電廠相關設施分佈圖」，一窺日月潭發展歷史。

特展主題三則以從古至今各類照明器具呈現電力對生活的影響，如臺灣早期電燈尚未普及的年代，主要以油燈、蠟燭、電石燈等作為夜間照明工具，其中現場展示的電石燈，在過往藉由上座盛水向下滴漏，讓水接觸放置於下座、主成份為碳化鈣的電土產生氣體，進而點燃噴火嘴作照明所用，更可透過水流速度調整火光大小，亮度比油燈、蠟燭高出許多。展場亦結合動畫互動影像，可感受不同年代因電力帶來的生活景象變化。

台電指出，此次特展同步展出超過百歲的全臺第一顆電表，並由擅長沈浸式創作的范賀碩與來自英國的Blaine Whiteley兩位藝術家跨國合作，運用歷年具代表性的14顆電表，結合數位聲光特效打造互動裝置「島電風景」，讓參觀者彷彿瞬間跨越臺灣來電史。

文化部次長李連權指出，電力產業是最能大規模影響島的生態產業之一，有電時大家都沒有特別感覺，一旦停電，大家都會受不了，它跟空氣和水一樣，停電也才會感受到電的重要性，他也希望未來文化部與經濟部可以攜手合作，展現更多台灣經濟發展之美。臺博館館長洪世佑則說明，20世紀以來，台電對台灣現代化影響很大，電力為台灣社會帶來都市風貌，博物館則與在地人民息息相關，期盼未來臺博館能持續發揮社會影響力，呈現宏觀歷史與多元包容。