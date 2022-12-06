2022資安嘉年華 沙崙基地開啟臺灣資安新未來

數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察資安嘉年華的盛況，不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。

近年來，隨著資安越來越受到重視，臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，且人才需求曲線仍持續攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。

日前，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為使命的指標性資安場域──ACW SOUTH 沙崙資安服務基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。

活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力」。圖／ACW SOUTH沙崙資安服務基地提供

2022資安嘉年華 不只人才還有產業 展現資安跨域影響力

自營運以來，無論是基礎的資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。短短兩天活動中，沙崙基地不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，還創造了新秀同學與產業前輩交流的機會，希望啟發年輕學子、讓創意與業界接軌，更凸顯沙崙基地用心經營的跨域影響力。

「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中談到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題，都獲得與會者肯定；而資安大賽對同學們的影響也十分深刻，甚至成為支持新秀們深入資安領域的力量。

發展部政務次長李懷仁強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。圖／ACW SOUTH沙崙資安服務基地提供

孕育人才 攜手共進

當新秀們從數位產業署副署長林俊秀手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，踩在他們腳下的獲獎舞台既是比賽的終點，也是全新的起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。