工業局主題研發 創新競賽秀衛星產業科技力

經濟部工業局於12月6日假臺大醫院國際會議中心舉辦「Taiwan Space 2022低軌衛星產業菁英論壇暨產業交流活動」，展示近2年輔導9案共19家業者投入包含家用、車用、海事及航空等4大低軌衛星終端設備研發成果，共計帶動5.2億元投資額。

活動同時邀請國際衛星廠商Thales及Kymeta分享低軌衛星合作商機。並於同日下午舉行RunSpace太空創新無限挑戰賽頒獎典禮，競賽期間吸引將近50組團隊發表太空創意構想，篩選出10組團隊進入決賽。同時透過人才交流活動，介接國內企業與在學或新創人才交流，預計釋出近100個正式或實習職缺，協助產業挹注新血生力軍。

工業局為推動低軌衛星產業發展，透過主題式研發計畫輔導國內產業從元件供應朝向系統整合發展，期強化國產化終端設備系統整合實力，及早布局國際衛星商供應鏈。去（110）年已推動5案共10家業者（創未來科技、昇達科技、耀登科技、奇鋐科技、台光電子材料、鐳洋科技、明泰科技、台燿科技、金像電子、穩懋半導體）投入研發家用及車用終端設備及關鍵元件。於現場展示包含下世代功率放大器、衛星基站多工器以及追星相位陣列天線等具體研發成果，其中部分成果已切入歐美國際衛星營運商供應鏈，進行商品化驗測並簽署開發合作協議。

工業局表示，為提升各種衛星應用場景的終端產業供應能量，今（111）年度則主要鼓勵海事及飛行器終端與關鍵技術開發，共計輔導4案、9家業者投入研發，包含：「海事終端設備系統整合開發」（川升公司、全一電子、星路科技；芳興科技、中衛科技、聯德動能）、「飛行器終端設備系統整合開發」（稜研科技、凌威航太），以及「低雜訊放大器關鍵技術開發」（漢威光電）。

論壇同時邀請國內外衛星產業專家帶來專題演講，包括歐洲衛星製造商Thales台灣分公司、美國衛星通訊公司Kymeta、中華電信以及仁寶電腦，分別以全球衛星市場投資策略、衛星通訊天線供應鏈未來商機，以及非地面網路於通訊發展之趨勢與挑戰為主題進行分享，協助台灣業者掌握全球太空市場發展動態與商機。

順應太空產業發展趨勢，工業局今年辦理「RunSpace太空創新無限挑戰」主題競賽，鼓勵並挖掘產業創新構想。本屆競賽參賽踴躍，吸引太空產業業者、新創以及大專院校提出近50件構想報名參與。

除了供應鏈端的產業輔導，工業局亦致力於太空產業人才培育，今年導入國際培育資源及師資能量，辦理國際培育營、客製化技術應用工作坊等學習活動，共促進100家企業、456人次研發人才養成。其中國際培育營更引進UNISEC Global立方衛星教材以及國內稜研科技的相位陣列天線教育方案，也特別邀請日本、西班牙等國際專家來臺灣指導在學潛力太空人才，協助企業及在學人才找到跨入太空產業機會。

同時為協助企業徵才，也舉辦「產業人才培育成果交流會」，除了向產學研推廣太空產業人才培育機制與成果，更邀請國內多家企業如川升、全一電子、啟碁科技、緯穎科技、連騰科技、鐳洋科技、耀登科技、耀睿科技等，預計釋出近100個正式或實習職缺，期促進國內優秀人才加入太空產業行列。