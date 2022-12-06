建立台灣愛達荷夥伴平台 創造產業價值鏈

美國愛達荷州州長李睿德（Governor Brad Little）率領產業訪問團蒞臨台灣，12月5日與我國簽署合作備忘錄，由經濟部、李睿德州長、美國在台協會（AIT）商務組謝貝晴（Betsy Shieh）代組長、愛達荷州商務廳廳長唐維禮（Tom Kealey）、工業局陳佩利副局長共同見證。

經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）與美國製造業拓展夥伴聯盟（MEP）在愛達荷州的機構TechHelp簽署產業合作備忘錄，由TUSA蘇孟宗執行長與TechHelp代表Grey Beaudry簽署，台美雙方將鏈結策略夥伴、建立交流平台，合力促進先進製造上的應用與創新產業化，提供台美製造業者所需要的先進技術與供應鏈服務，共同拓展全球市場。

TechHelp串聯愛達荷州內三所大學-樹城州立大學、愛達荷州立大學、愛達荷大學的研發能量、產業專家與MEP的全國網絡，協助該州的企業發展茁壯。

李睿德州長率領的愛達荷州產業訪問團，成員約50餘人，包括州長夫人蘇麗莎（Teresa Little）、商務廳廳長唐維禮、農業廳廳長顧雅莉（Celia Gould）、愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德、美光科技（Micron Technology）等，團員眾多，顯示對與台灣的合作與市場的重視。在簽署典禮上，也邀請訪團中的無人機防禦科技巨擘Black Sage介紹其整合型無人機防禦科技，Amet介紹航太等級的自動精密焊接技術，愛達荷州國家實驗室介紹其能源、環境科技等應用上的進展，及TechHelp在愛達荷州對製造業提供的技術服務與網絡鏈結能量。

愛達荷州國家實驗室隸屬於美國能源部（Department of Energy），主要執行美國能源部在能源、國家安全、環境與科學等領域的策略目標，至今已獲得30餘座R&D100獎項，在2022年與工研院皆各獲得三項R&D100獎項的殊榮，期待能與工研院討論在綠能上的技術與應用合作。

經濟部王美花部長致詞表示，誠摯歡迎愛達荷州訪問團遠道而來，與我簽署並見證合作備忘錄，愛達荷州與台灣長久以來建立了良好的夥伴關係，未來也期待雙方產業有更多合作的討論。

今（2022）年是台灣與愛達荷州締結姊妹州第38週年，雙方經貿關係十分密切。自2017年連續5年，台灣是愛達荷州第2大出口市場，2021年台灣則成為愛達荷州第1大進口來源。世界知名半導體公司美光，是在台投資最大的外商，將先進製程帶進台灣，並在台灣建立從製造到封裝測試完整產線的DRAM卓越製造中心。台灣與愛達荷州在官方及商業的交流都很緊密。此次的合作備忘錄簽署，完全體現了2021年12月7日我方與美國商務部雷蒙多部長（Gina Raimondo）建立台美科技貿易暨投資合作（TTIC）的架構。期待台美雙方能繼續結合相關產業價值鏈成為策略合作夥伴，攜手拓展全球市場，互蒙其利、創造雙贏。