經濟部活絡產業5G能力 引領推向國際舞台

經濟部工業局「5G+產業生態鏈推動計畫」年度成果發表會邀集300多位國內產業、學界共同見證5G產業生態鏈發展果實，經濟部工業局強調，政府推動「六大核心戰略產業」，運用我國半導體和資通訊的優勢，以5G強化資訊及數位相關產業發展，要讓臺灣成為全球5G供應鏈中，成為最優質且可信任的合作夥伴，並期許產、學各界繼續攜手合作，厚植臺灣5G產業競爭實力，掌握全球供應鏈重組先機。

在推動5G產業發展技術方面，經濟部工業局「5G開放網路驗測平台」自去（110）年爭取成為國際開放架構組織TIP（Telecom Infra Project）認可的社群實驗室後，至今已協助21家臺廠進行5G開放網路互通互連測試驗證，包括如優達科技、萊昂仕科技、雲達科技、鈺登科技等4家廠商產品已通過互通驗測，其中優達科技獲TIP審核認可核發標章，並上架至TIP線上市集（TIP Exchange），增加更多打入國際供應鏈機會。

此外，臺灣產業5G技術實力，也在經濟部工業局今（111）年10月期間帶領10家網通業者（雲達、宏達電、優達、萊昂仕、亞旭、台揚、光寶、仁寶、鈺登、稜研等）參加「美國臺灣形象展」中展現，受到國際重視，其中並促成4家網通臺商（雲達、宏達電、鈺登、稜研），獲得4家資通訊、關鍵元件美商（Intel、Lumen、RingCentral、DuPont）青睞，在本次活動呈現國際5G供應鏈合作成果。

在5G垂直應用與系統管理軟體領域，以「產業出題，新創解題」的競賽推動方式，淬鍊5G網通技術與應用接合，藉由需求場域如展演育樂、智慧製造、科技海洋等領域驅動，引導3組系統整合產業旗艦（雲達科技、富鴻網、宏達電），集結15家企業，實作5G垂直創新應用開發；5G系統管理軟體部分，經由競賽洗練出的優秀團隊，在本次活動中，呈現與網通產業投入展開技術合作的成果，如宏達電與臺灣網格團隊、華電聯網與WisDON、臺灣網格團隊、辰隆科技與薪苒數據生態鏈、臺灣網格、RFjudge團隊等，透過簽署系統管理軟體開發技術合作MoU，展現臺灣在5G軟體起步的實力，已獲得產業共鳴。

另外，以「產業出題，人才實戰，以戰代訓」的5G人才研發實戰，提供學生與企業一同投入挑戰解題，開發出可用的5G解決方案。今（111）年度也成功媒合119名學生進入34家企業參與5G研發實戰活動，自109年度推動迄今，已成功引導64家企業出題，吸引近百所大專院校響應，成功媒合387位5G產業新星進駐企業參與研發。

本次活動展示體驗以跨領域科技應用場域需求，結合5G技術及應用實證，藉由最新的虛實整合與智慧展演技術，將產業發展5G技術、人才、接軌國際的豐碩成果，以突破時空界限方式呈現，讓跨界共享榮耀時刻。