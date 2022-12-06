儀器租賃夯 筑波租賃租買整合新策略IN

不僅是出租設備，更是客製化調度規劃所有資源的貼心服務

2022全球的經濟狀況陷入劇烈的變化，除了COVID-19疫情、中美貿易戰持續影響之外，還有俄烏戰爭影響造成地區情勢緊張、美元匯率的大變動、供貨不穩定，讓全球在能源供應、消費電子用品上面臨短缺與上漲的情勢。進入第四季以來，影響因素仍巨大，但對於資源運用也相對比較有限的中小企業，更加劇生存的挑戰。此時，筑波租賃提供的「先租試用，再買必適用」概念有如久旱逢甘霖，透過客製化服務，期能協助中小企業整合現有的資源，提供最合適的租/買方案。

筑波租賃除了租設備、賣設備外，主要的核心是系統整合。筑波科技更專注在研發、生產規劃上即時提供最符合客戶現有資源與未來擴展規劃的技術諮詢與支援，尤其筑波在無線通訊測試領域深耕已超過20年，與晶片商合作開發先進技術的測試，在客戶進入產線端大量生產前，已準備好如何協助客戶達到產能大而穩、品質良率高，提供專為客戶ready to use軟硬體自動測試方案計劃，完成客戶測試的目標，進而與客戶並肩共進，取得雙贏!

筑波表示，考慮時效性與自動化整合在這幾年受到客戶的青睞有加，尤其因為這三年在陸海空的運送都受到極大挑戰，除了上述外在因素，加上關鍵元件的短缺，讓購買新機設備交期變長。但筑波擁有1000台以上的基礎測試設備在台灣及中國、東南亞，只要客戶的測試需求可符合，就能直接支援客戶研發或產線的緊急調度，加上筑波為客戶量身打造遠端遙控的自動化測試方案，在人力調配上相對更有彈性空間。

根據研調單位IDC預測2022年智慧型手機、筆記型電腦以及桌上型電腦的出貨量將衰退20%以上，供需面越來越挑戰，不僅是需求疲軟、通貨膨脹、地緣政治局勢緊張、供應鏈限制，也受到中國封控政策影響，大部分設備原廠訂單減量，投資設備的動作也變保守，生產產品時的測試設備如何滿足客戶需求是一大課題。於此同時，筑波在基礎儀器及行動通訊設備租賃的需求量卻飆升，筑波營運長許棟材說，「這就是筑波對客戶的承諾及協力。我們看見市場的變化，看見客戶真正的需求點在哪，我們租給客戶的不僅是幾台設備，而是客製化調度規劃所有資源的貼心服務。」

筑波租賃由筑波集團的核心團隊所組成，推廣儀器租賃的概念已有20年，在中國、台灣，及東南亞為客戶規劃系統整合，降低不確定性對客戶的衝擊，及早掌握客戶測試的需求動向；產業開始進入B5G、6G、高速數位測試去發展，筑波也積極與全球各個儀器夥伴合作接軌，讓更多儀器資源滿足客戶不同階段的需求，可以在變動的大環境中，持續產品研發及量產的訂單需求，開展共好的合作夥伴關係。