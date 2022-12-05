R&S 2022新產品發表 市場生力軍強力登場

羅德史瓦茲(Rohde & Schwarz)為歐洲最大的電子測量儀器生產廠商，在無線通訊量測、廣播發射機及頭端影音處理、任務型通訊設備系統、網路安全、無線電通訊監測與定位，及設備校驗等領域擁有領導級地位。近年即便疫情嚴峻，仍積極研發致力於未來科技的提升與發展。今(2022)年推出新款R&S LCX與MFIA 成就Rohde & Schwarz高性能阻抗測量產品組合； 電源量測設備（SMU）市場生力軍NGU及R&S MXO 4高速示波器產品系列，採領先同級產品的優越規格，搶攻中階市場。

Rohde & Schwarz推出R&S MXO 4高速示波器產品系列。圖／R&S提供

R&S MXO 4 次世代示波器

全新R&S MXO 4系列示波器具有世界上最快的即時更新率，每秒超過450萬次採集。得以讓開發工程師可以看到比其他任何示波器更多的信號細節和不尋常事件。R&S MXO 4系列中的12位元ADC在所有取樣速率下的解析度都是傳統8位示波器的16倍，不需要為更精確的測量做出任何犧牲。四個通道的標準採集存儲為400 Mpts，是同級儀器的100倍。

Rohde & Schwarz推出新的R&S MXO 4系列，是下一代示波器的首款產品。R&S MXO 4示波器囊括四通道的各式型號，頻寬分別為200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz和1.5 GHz，且具有多項無可比擬的功能。

R&S MXO 4系列集成了一個12位元ADC，在儀器的所有取樣速率上運行，具有18位元的垂直解析度架構，比其他示波器的解析度更高。

R&S MXO 4系列在所有四個通道上同時具有400 Mpts的標準採集記憶體，其標準記憶體是主要競爭對手的100倍。

是第一台每秒可進行45000次FFT（快速傅裡葉變換）的示波器，而同類示波器每秒可提供不到10次FFT。這一基本功能使工程師能夠比同級別的任何示波器查看更多的射頻信號。

Rohde & Schwarz電源量測設備（SMU）市場生力軍NGU登場。圖／R&S 提供

邁入電源量測設備（SMU）市場

藉著新推出的兩款電源測量設備（SMU），將使Rohde & Schwarz進入之前電力產品測試和測量領導性廠商較少涉足的市場 — 新產品R&S NGU201和R&S NGU401 兩部SMU實現了電源同步及高精度的電流和電壓量測功能。兩象限的R&S NGU201解決了無線設備電池測試問題，能在規定的正輸入電壓下自動從source mode切換到sink mode。四象限R&S NGU401還可以在負電壓下切換，支援各種電源類型的電源量測。

該儀器創新的電流回饋放大器技術為用戶提供了最大的靈敏度和準確性，能在一次掃描中對電流從nA到A進行可靠的量測；

對於典型的被測設備輸入端電容測量問題，R&S NGU採用可變電容模式，可在1μF到470μF的範圍內逐步調整以補償電容，就像直接在被測設備上測量一樣顯示電流。可支援的設備最高可達20 V、8 A和60 W。

除電源的電壓調節模式外，R&S NGU還包括快速電流調節模式，以避免損壞對電流敏感的待測物，如LED或其他半導體。一個外部任意波形源連接器將R&S NGU401轉換成交流電源，並使其能夠模擬突波及高達1kHz的不穩定電源。

兩象限R&S NGU201針對各種電池供電設備（手機、平板電腦和各種物聯網設備）的電池耗電分析進行了優化。設計工程師可以用它來模擬真實世界的電池特性。一旦定義了電池型號特徵，就可以在需要時重複使用。

領銜市場的R&S LCR分析儀

憑藉全新系列的高性能LCR分析儀，Rohde & Schwarz測試設備提供的阻抗測量頻率範圍得到大幅擴展，涵蓋了4 Hz至10 MHz的交流元件，用於傳統的阻抗測量以及針對特定元件類型的專門測量，除提供研發所需的高精度以及生產測試和品質保證所需的高速度。

對於選擇合適的電容、電感、電阻和類比濾波器來匹配設備應用的工程師來說，R&S LCX提供了市場領先的高精度阻抗測量。與此同時，該儀器也提供生產精度，以保證品質控制和監控要求的高測量速度。

R&S LCX系列推出兩個型號：R&S LCX100的頻率範圍從4Hz到300kHz，R&S LCX200的基本頻率範圍從4Hz到500kHz，選配裝置可以將涵蓋頻率升高到10MHz。

Rohde & Schwarz的子公司Zurich Instruments AG生產的MFIA阻抗分析儀是R&S LCX的完美協助，能夠對更多材料的阻抗研究提供支援。MFIA是一款同時俱備数位阻抗和精密LCR分析的分析儀。

每台MFIA都附带LabOne用户界面和MFITF阻抗测试夹具。有了MFIA，研究人員可以表徵半導體或進行材料研究，範圍包括絕緣體、壓電材料、陶瓷和複合材料，組織阻抗分析、細胞生長、食品研究、微流體和可穿戴感測器。